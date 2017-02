Escrime, Coupe du monde de fleuret masculin (Ã©tape de Bonn) : Djitli et Sentes aux 77e et 81e places

Roman Djitli et Hamid Sentes ont décroché respectivement la 77e et 81e place, lors de l'étape de Bonn (Allemagne) de la Coupe du monde de fleuret masculin (individuel), disputée vendredi et samedi. Sentes a été versé dans la poule N° 7, avec le Suédois Ahlqvist Carl Oskar, l'Américain Mitberg Gregory, l'Allemand Henry Hoffmann, le Chypriote Alex Tofalides, le Chinois Chen Weiquan et le Singapourien Chan Kevin Jerrold. Djitli, lui, a évolué dans la poule N° 22, avec l'Italien Damiano Rosatelli, le Japonais Toshiya Saito, le Britannique Harry Bird, l'Allemand Max Tiemann, le Néerlandais Quincy Dualeh et Ou Feng Ming de Chine Taïpei. Sentes a remporté 4 de ses 6 matchs en poule : contre l'Allemand Henry Hoffmann (5-4), le Chinois Chen Weiquan (5-4), le Suédois Ahlqvist Carl Oskar (5-0) et le Chypriote Alex Tofalides (5-4). Les deux autres matchs, Sentes les a perdus contre Chan Kevin Jerrod de Singapour (5-1) et contre l'Américain Gregory Mitberg (5-2). Au tableau préliminaire des 128, l'Algérien a battu le Roumain Bogdan Dascalu (15-5), avant de s'incliner au tour suivant face à l'Ukrainien Klod Yunes (15-6). De son côté, Djitli a gagné (5-3) contre le Néerlandais Quincy Dualeh, puis (5-0) contre le Britannique Harry Bird, avant d'enchaîner avec de nouvelles victoires contre Ou Feng Ming de Chine Taïpei et l'Allemand Anton Ziegon. Les deux autres matchs, Djitli les a perdus srespectivement (5-0) contre le Japonais Saito Toshiya et (5-2) contre l'Italien Damiano Rosatelli. Qualifié aux tours à élimination directe, Djitli a dominé l'Allemand Max Tiemann (15-6), avant de tomber au tableau préliminaire des 64 devant l'Italien Alessandro Paroli (15-4). La première place de l'étape de Bonn de cette Coupe du monde de fleuret masculin est revenue à l'Allemand Peter Joppich avec 32 points, suivi du Français Enzo Lefort (2e avec 26 pts) et de l'Américain Race Imboden (3e avec 20 pts).