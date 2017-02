COMMENTAIRE : Le maillon fort

Depuis les années 90 du siècle dernier, l’Algérie s’est engagée sur la voie de l’ouverture économique. Cette volonté s’est traduite par la politique de libéralisation devant permettre l’harmonisation et l’intégration de notre pays dans l’économie mondiale. Dans ce cadre les réformes douanières jouent un rôle fondamental. En effet, l’administration douanière marque sa volonté de changement. Elle veut se débarrasser de l’image d’administration bureaucratisée. Les simplifications des procédures, des taux, l’information, la formation de la ressource humaine ont été instaurées pour mieux servir tout un pan de l’économie nationale. Il convient de rappeler que les douanes, à travers le monde, remplissent trois missions principales. Il s’agit d’abord de la perception des recettes. Au cours de ces dernières années, depuis la chute des prix du pétrole, en particulier, le besoin de mobiliser les recettes publiques et l’importance du commerce, rendaient cette première mission essentielle. Ensuite vient la mise en œuvre des politiques commerciale et tarifaire. Le nouveau tarif douanier à 10 chiffres est appliqué par les services douaniers en remplacement de l’ancien tarif à 8 chiffres. Cette réforme vise un meilleur encadrement du commerce extérieur sans, toutefois, augmenter les taux appliqués. Cette mesure permet, une meilleure visibilité dans le cadre des négociations que mène l’Algérie avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et pour la renégociation de l’Accord d’association avec l’Union européenne. Enfin la protection. La plupart des accords commerciaux ont imposé une politique d’harmonisation à mettre en œuvre par la douane nationale. Du fait de l’augmentation de la fraude et du commerce illégal s’appuyant sur le crime organisé, et d’une menace terroriste intensifiée et mondialisée depuis 2001, l’importance de la mission douanière de protection a été notablement renforcée. Ainsi, au-delà de la question des recettes, l’administration douanière a dû prendre en compte l’impératif de facilitation du commerce dans le contexte d’une concurrence économique mondiale plus importante. La croissance des échanges et une plus grande interdépendance des économies ont obligé les douanes à adopter des pratiques reconnues à l’échelle mondiale. C’est sur la base de ces missions qu’un nouveau code des Douanes a été adopté par l’Algérie. Il s’articule autour de dix axes de réforme inscrits dans le cadre de la modernisation de l’administration douanière, à la lumière des nouvelles mutations de l’environnement international et des orientations du nouveau modèle économique algérien. Cette révision vise ainsi la promotion de la mission économique et sécuritaire de la Douane en offrant aux opérateurs économiques, qu’ils soient producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d’exercice et de régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et l’équité, tout en veillant au respect de la réglementation par les opérateurs. Aussi, le succès et les limites de la réforme des douanes suscitent par rapport au programme du gouvernement une attention toute particulière quant à la mise à niveau de l’économie.

Farid Bouyahia