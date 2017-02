ConfÃ©rence du Parlement arabe : La contribution de lâ€™AlgÃ©rie Ã  la lutte antiterroriste et au rÃ¨glement pacifique des conflits saluÃ©e

Les participants à la 2e conférence du Parlement arabe et des présidents des Assemblées et parlements arabes tenue samedi au siège de la Ligue arabe (Le Caire) ont salué la contribution de l’Algérie à la lutte antiterroriste et au règlement pacifique des conflits. Les conférenciers «ont salué les démarches de l’Algérie conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour trouver des solutions pacifiques à même de préserver la souveraineté et l’unité de la Libye et la cohésion de son peuple», a indiqué un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN). La 2e conférence du Parlement arabe et des présidents des Assemblées et parlements arabes auquel prend part le président de l’APN, Mohamed Larbi Ould Khelifa, a examiné le document sanctionnant la conférence qui sera soumis au 28e sommet de la Ligue arabe, a précisé la même source. Le texte qui a été enrichi par des propositions algériennes en faveur du soutien à la cause palestinienne à travers une action commune susceptible de protéger les droits des Palestiniens, notamment le droit à un Etat indépendant avec pour capitale El Qods.