Coordination avec lâ€™AlgÃ©rie : RÃ©Ã©quilibrer le marchÃ© pÃ©trolier

Le Venezuela maintient sa coordination avec l’Algérie pour «rééquilibrer» le marché pétrolier et obtenir des prix «justes et durables», a indiqué la ministre vénézuélienne des Relations extérieures, Delcy Eloina Rodriguez Gomez.

«Nous maintenons notre coordination, pour rééquilibrer le marché et obtenir des prix justes et durables » qui prennent en considération les intérêts des pays producteurs et le fonctionnement global de l’économie mondiale, a-t-elle déclaré à son arrivée à l’aéroport international Houari Boumediène. La ministre vénézuélienne des Relations extérieures, accompagnée du ministre du Pétrole et des Mines, Nelson Martinez, effectue une visite de travail en Algérie. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa. Elle a ajouté qu’au « sein de ce consensus, c’est l’équilibre de tout le marché mondial que nous tentons d’obtenir et l’Algérie et le Venezuela sont comme toujours unis ». Sa tournée avec le ministre du Pétrole du Venezuela dans plusieurs pays, « entre dans le cadre du comité de monitoring de l’OPEP », a-t-elle expliqué. La chef de la diplomatie vénézuélienne a soutenu que « naturellement nous ne pouvons pas effectuer cette tournée sans passer par l’Algérie », soulignant que « nous sommes ici avec de très bonnes nouvelles, sur la bonne mise en œuvre de cet accord historique (de l’OPEP) et sur la bonne discipline que tiennent les pays et ce, à peine un mois après l’entrée en vigueur de cet accord ». Mme Rodriguez Gomez a relevé qu’outre l’amitié qui lie les deux peuples, « nous sommes deux pays membres de l’OPEP et des pays non-alignés, nous partageons non seulement des relations bilatérales, mais nous sommes également liés au plan international ». Elle a ajouté que le Venezuela et l’Algérie partageaient « une même politique indépendantiste », en faveur de la défense de « la souveraineté des peuples et de la liberté face aux pouvoirs impérialistes », précisant que « nous croyons à la mise en œuvre d’un monde multipolaire. Nous sommes des pays du Sud qui font émerger un nouveau monde ». « Nous sommes ici dans un pays frère (...) Nous vous transmettons les salutations particulières du Président Maduro au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et au peuple algérien frère », a-t-elle conclu.



Le marché pétrolier tend à se stabiliser



Le marché pétrolier tend à se stabiliser suite à l’accord signé a Alger par les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a indiqué Mme Delcy Eloina Rodriguez Gomez. « Nous voyons que le marché pétrolier tend à se stabiliser et cela a naturellement un lien avec l’accord historique de l’OPEP à Alger », a déclaré la responsable vénézuélienne à l’issue de son entretien avec le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, en présence des ministres de l’Energie des deux pays. « Nous avons fait un grand travail durant deux ans et tout cela a été reflété dans l’Accord d’Alger ainsi que celui de Vienne », notant avoir voulu à l’occasion de cette rencontre « réaffirmer l’accord historique obtenu à Alger ».

Relevant avoir fait avec la partie algérienne « une évaluation », notamment ce qui « reste à faire », Mme Rodriguez Gomez a noté que « les pays producteurs de pétrole vont poursuivre leur coordination pour parvenir à une stabilisation définitive du marché pétrolier ». Qualifiant la rencontre avec M. Lamamra et M. Noureddine Boutarfa, ministre de l’Energie, de « très fructueuse », Mme Rodriguez Gomez a précisé que ce rendez-vous clôt une série de rencontres menées avec les responsables de différents pays producteurs de pétrole (Russie, Irak, Iran, Koweït, Oman, Arabie saoudite, Qatar). « Nous sommes très heureux qu’Alger soit la dernière destination de notre tournée parce qu’il y a des liens de fraternité très forts entre l’Algérie et le Venezuela ».

Evoquant la coopération Sud-Sud, elle a indiqué que « des choses restent à accomplir pour faire face aux forces hégémoniques », appelant à « travailler la main dans la main pour un monde multipolaire et solidaire ».APS