Convention de partenariat CNMA â€“ ONM : SolidaritÃ© mutualisÃ©e

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), et l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) ont décidé d’un commun accord d’officialiser un partenariat historique par la signature d’une convention, jeudi dernier au siège de l’ONM, par le directeur général de la CNMA, et le secrétaire général de l'ONM, respectivement M. Cherif Benhabiles et M. Saïd Abadou, a-t-on précisé en marge de la cérémonie de signature.

La mise en œuvre de cette convention de partenariat permettra aux membres de cette organisation, symbole de la Révolution algérienne et de ceux qui l'ont menée, de bénéficier des avantages qu’offre la CNMA à travers ses produits commercialisés via son réseau.

Ce partenariat historique permettra d’intégrer les membres de l'ONM dans la nouvelle dynamique de la mutualité agricole qui préconise essentiellement la mise en place de mécanismes nouveaux assurantiels favorisant la proximité, la solidarité, l’entraide et la responsabilité. Autant de valeurs du mutualisme communes aux deux institutions. Au-delà des simples mécanismes assurantiels, il est capital que soit soulignée et mise en valeur, à travers ce partenariat, la reconnaissance effective du parcours historique grandiose de la famille des moudjahidine .

La meilleure des illustrations de cette reconnaissance étant l'accompagnement, la couverture et la protection assurantielles qui leur sont dus et que la CNMA s'engage, non sans fierté, à assurer. Il est évident que ce triptyque se conçoit dans ce qu'il englobe également les membres et ayants droit de l'assuré.

La mise en œuvre de cette convention aura comme retombées positives :

- La mise à la disposition des membres de l'ONM de contrats d’assurance spécifiques avec des réductions avantageuses, lors de la souscription de contrats d’assurances.

- Le suivi et l’appui technique des membres souscripteurs, grâce au réseau d’experts que compte la CNMA, via son réseau de CRMA.

- L’organisation conjointe par ces deux institutions de campagnes d’information et de sensibilisation sur des thèmes liés aux activités des membres et adhérents assurés.

- L’intervention, chaque fois que les membres de l'ONM le jugeront nécessaire, sur les sites leur appartenant pour toute assistance, notamment dans le domaine de la prévention.

- La mise à la disposition des membres de l’ONM de personnel qualifié pour l’identification et l’évaluation des risques.

La CNMA, assureur conseil de proximité qui dispose d’un réseau commercial de 67 CRMA et de 414 bureaux locaux implantés à travers tout le territoire national, ne cesse de se projeter vers des créneaux de plus en plus ambitieux qui lui permettent de développer ses activités en tant qu’assureur toutes branches.