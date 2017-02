Industrie automobile : BMW veut investir dans le montage en AlgÃ©rie

Pour pouvoir exercer sur le marché algérien de l’automobile et obtenir le fameux sésame, à savoir l’agrément, le concessionnaire ou le représentant d’un constructeur doit impérativement réaliser un projet industriel ou semi-industriel dans ledit secteur, comme l’exigeait la loi de finances de 2014. À cet effet, bon nombres d’acteurs du marché de l’automobile ont mis la clef sous le paillasson, ceux-ci n’ayant pu proposer un projet en bonne et due forme.

Parmi les marques voulant investir à long terme en Algérie, la marque allemande de prestige BMW (Bayerische Motoren Werke), dont le principal défi aujourd’hui est de marquer le retour de la marque sur le marché local, après de nombreuses années d’absence, et la réalisation d’un mégaprojet de montage des modèles de cette marque qui n’est plus à présenter.

L’introduction de BMW récemment en Algérie est le fruit d’un partenariat entre Luxury Motor Works, détenue par le groupe d’affaires algérien Mehri (51%), et Abu Dhabi Motors (49%). La marque allemande de voitures haut de gamme est en négociation avancée, et pourrait signer le contrat «dans les tout prochains jours», selon une source très au fait du dossier.

BMW, premier constructeur mondial des véhicules de luxe depuis 2005, prévoit un lourd investissement afin de mettre sur pied un projet de haute facture, et sera, s’il venait à être concrétisé, la troisième marque allemande à investir dans le montage automobile après Mercedes-Benz et Volkswagen, avec Sovac.

Le groupe BMW, qui détient également les marques britanniques Mini et Rolls Royce, a produit, en 2015, plus de 2,2 millions d’unités de luxe commercialisées un peu partout dans le monde. La direction générale de Luxury Motor Works, représentant officiel des marques BMW et MINI, affiche ses ambitions et compte bien remettre BMW à la place qui lui revient naturellement, celle d’une marque premium, avec le ferme objectif de devenir leader.

À part les groupes Volkswagen et BMW, qui ont vraiment affiché leur intention d’investir dans le montage en Algérie, de nombreux autres dossiers d’investissement dans le secteur sont actuellement à l’étude au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines, pour obtenir l’aval final.

Volkswagen, qui vise 500.000 véhicules par an à partir de 2019, Hyundai, qui a récemment produit la première Santa Fe locale à Tiaret, et qui vise 100.000 véhicules par an à partir de 2018, ou encore Renault, produisant environ 40.000 véhicules par an entre ses deux modèles phare. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, du transfert de connaissances et de la formation dans des métiers hautement spécialisés.

Bien que le taux d'intégration des usines soit présentement relativement faible, il est raisonnable de s'attendre à ce que ce taux progresse et génère des retombées socioéconomiques de plus en plus importantes et bénéfiques pour le pays avec le temps. Ceci d’autant que de nombreux promoteurs privés se lancent dans la production de moteurs, de pièces de rechange, de plaquettes de frein, de câbles électriques, de pare-brises et de pièces de verre, essentielles pour une industrie dynamique.

Ceci sans oublier le constructeur japonais Suzuki qui, en partenariat avec le groupe Tahkout, qui réalise déjà l’assemblage en CKD de la marque sud-coréenne Hyundai, a annoncé, cette semaine, le montage, dès le troisième trimestre de l’année 2017, de deux modèles, à savoir Suzuki Swift et Suzuki Alto.

M. M.