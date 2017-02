Assassinat du combattant de la cause algÃ©rienne Fernand Iveton : Le sacrifice dâ€™un valeureux militant

L’assassinat de Fernand Iveton par le colonialisme français le 11 février 1957, a été évoqué avec émotion par l’association Machaâl Echahid, dans le cadre d’une rencontre de souvenir, de recueillement et d’insigne reconnaissance à la mémoire honorable d’un valeureux combattant qui a donné sa vie pour le triomphe de la cause algérienne.

Fernand Iveton n’a pas hésité à se ranger du côté du droit et de la justice en participant au combat glorieux pour le recouvrement d’une souveraineté spoliée, pour l’émancipation d’un peuple opprimé, pour l’indépendance nationale et pour mettre fin au colonialisme français sur le territoire algérien.

Lors d’une conférence historique organisée, à l’occasion du 60e anniversaire de l’assassinat de Fernand Iveton, un combattant d’origine européenne, mort guillotiné par l’armée française en février 1957, son parcours de militant de la cause nationale a été mis en exergue par des interventions d’anciens combattants, en présence d’ex-condamnés à mort, des personnalités historiques et des députés. Le moudjahid Mahmoud Arbadji a rappelé la souffrance des prisonniers algériens qui ont été incarcérés par le colonialisme français en raison de leur engagement au sein de la révolution algérienne. Mahmoud Arbadji a ajouté que les prisonniers attendaient leur assassinat par les soldats français à n’importe quel moment, c’est pourquoi «ils ne dormaient pas la nuit», en attendant le «rendez-vous avec la guillotine».

Le moudjahid Si Taher Houcine a précisé que la guillotine de la France coloniale au niveau d’Alger, Oran et Constantine avait décapité, durant une petite période, plus de 140 valeureux combattants. Le moudjahid Mahmoud Arbadji a déclaré que durant son emprisonnement pendant 6 ans, il a assisté à 36 tristes exécutions à la prison de Serkadji.

Malgré toute cette horreur qui visait les Algériens qui ont relevé le défi pour que la patrie soit souveraine, les deux conférenciers ont encore rappelé : «On voulait que vive l’Algérie, et on ne cherchait pas d’autres récompenses ; nous ne voulions pas de biens, de villas ou d’argent.»



Un héros engagé



Le moudjahid Si Taher Houcine a rappelé le parcours de Fernand Iveton qui reste ancré dans la mémoire de nos combattants, un héros engagé pour la libération de l’Algérie, notamment que le martyr Fernand Iveton a fait l’objet d’une monstrueuse et flagrante injustice dont il a été victime. «La condamnation à mort, puis l’exécution d’Iveton ont été une tragédie judiciaire», parce qu’il n’avait tué personne. Il a été condamné pour avoir tenté de déposer deux bombes ; le lundi 11 février restera l’une des journées qui témoignent encore une fois des crimes de la France coloniale, non pas uniquement contre les Algériens, mais aussi contre chaque personne qui avait eu l’audace de soutenir la cause algérienne.

À la fin, le moudjahid Mahmoud Arbadji a rappelé que d’autres combattants européens se sont engagés avec foi et sincérité aux côtés de leurs frères de combat algériens, en les soutenant du mieux qu’ils le pouvaient avec pour but de contribuer à la défaite du colonialisme français en Algérie.

Il reste encore à mieux mettre en valeur le sacrifice et l’engagement de tous ces Européens, de toutes origines sociales, de toutes obédiences politiques, de ces hommes de culte d’origine française ou européenne, qui ont pu s’élever dignement à une époque où il n’était pas facile pour tout le monde de se démarquer d’un système colonial bâti sur l’injustice et la répression sauvage.

Hamza Hichem