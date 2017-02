ANP : Ã‰chec Ã  toute tentative de dÃ©stabilisation du pays

L'Armée nationale populaire est mobilisée «en permanence» afin de faire échec à toute tentative visant à ébranler la stabilité du pays, a indiqué la revue El Djeich dans son dernier numéro.

«L’ANP a apporté une nouvelle preuve de sa force et de son efficacité à travers la détermination affirmée par ses éléments à préserver la sécurité et à éradiquer les résidus terroristes, comme elle est mobilisée en permanence afin de faire échec à toute tentative visant à ébranler la stabilité de notre pays», lit-on dans l'éditorial d'El Djeich. L'Armée «reste engagée et déterminée à faire face à toute menace, quelles que soient son importance et son origine, fortement consciente de l'importance des responsabilités qui lui incombent», ajoute la même source. L'édito souligne que l'ANP veille aussi «sur la préservation du legs des chouhada, porteuse d'un message sacré fondé sur l'honneur, le sacrifice et la fidélité, réaffirmant la pureté de son ascendance, ainsi que la profondeur de ses racines qui remontent à la glorieuse Révolution de novembre, attachée en cela aux valeurs représentées par la patrie et le peuple algérien dont elle puise sa force et ses constantes». Cette démarche, rappelle El Djeich, a été réaffirmée par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, lors de sa dernière visite à la 1re Région militaire, qui a indiqué que l'Algérie «a besoin des efforts de tous, des efforts basés sur l'unité du peuple avec son armée, l'entraide, la solidarité et le perpétuel engagement de servir l'Algérie et de préserver sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté nationale». La revue rappelle, par ailleurs, qu'en ce début d'année, «l'Algérie a réalisé un grand acquis représenté par la dépollution de l'ensemble des zones situées le long des bandes frontalières Est et Ouest, suite à l'enlèvement et à la destruction d'environ neuf millions de mines, disséminées sous cette terre sacrée, arrosée du sang des chouhada, s'affranchissant ainsi définitivement du cauchemar représenté par ce legs colonial responsable de la mort de milliers de victimes innocentes».

L'édito relève, d'autre part, la présence en «force» de l'ANP, lors des intempéries et les fortes chutes de neige qui ont touché dernièrement nombre de wilayas et de localités, «en déployant ses moyens humains et matériels afin de sortir les populations de l'isolement et de porter secours aux citoyens, parallèlement aux efforts de l'État». (APS)