Constantine : PremiÃ¨re rÃ©sidence pour cancÃ©reux

La première résidence pour personnes traitées pour le cancer, baptisée Aïcha, a été inaugurée hier à Constantine, plus précisément au niveau de l’unité de voisinage 18 de la nouvelle ville Ali Mendjeli (commune du Khroub), et ce en présence des membres de l’association Waha d’aide aux malades du cancer, promotrice du projet, avec à sa tête l’ex-ministre de la Santé et actuel maire du Khroub, le Pr Abdelhamid Aberkane, des professeurs Messaoud Zitouni et Jean-Paul Grangaud, ainsi que des autorités locales. Faisant partie de l’ensemble Dar Waha, en cours de réalisation, cette première structure d’une capacité de 24 lits devra permettre d’héberger les malades atteints de cancer en provenance d’autres wilayas, de même que les proches les accompagnant.

Au cours de la réception organisée à l’hôtel Hocine, le Pr Aberkane a tenu à remercier les bienfaiteurs dont les dons ont permis de concrétiser ce projet : « Dar Waha est une oasis pour les malades et leurs familles et vient en appoint aux efforts consentis par l’État dans la lutte contre le cancer. Cette première réalisation n’aurait pas été possible sans la mobilisation d’hommes et de femmes qui, dans un élan de solidarité remarquable, ont chacun apporté leur pierre à l’édifice «. De son côté, le Pr Zitouni, chargé par le Président de la République de la coordination, du suivi et de l’évaluation du Plan national anti-cancer 2015-2019, a salué l’initiative citoyenne de l’association Waha, qu’il a qualifiée de « grande opération «, tout en rappelant que le seul moyen de lutter efficacement contre le cancer est la prévention, qu’elle soit primaire ou secondaire, à l’exemple du dépistage du cancer du sein. L’orateur a également affirmé que même si une hausse de tous les types de cancers était observée ces derniers temps en Algérie, une application du plan anti-cancer permettrait de réduire le taux de mortalité de 20 % dans les années à venir. Dar Waha est un groupe de quatre bâtisses prévues pour être construites sur un terrain d’une superficie de 6.000 m2. Les trois autres structures seront dédiées à la restauration, aux loisirs et à l’activité pédagogique et culturelle, et devront être achevées au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

Issam B.