erreur mÃ©dicale : DÃ©finir la responsabilitÃ©

Les participants à une rencontre médico-judiciaire organisée récemment à Biskra ont appelé à la constitution d’une commission consultative mixte chargée d’examiner les dossiers inhérents à la responsabilité médicale en cas d’erreurs commises durant l’exercice de la profession.

Les participants ont plaidé, à travers une série de recommandations, en faveur de la mise en place d’une commission mixte consultative à travers les cours de justice, constituée de praticiens et de magistrats chargés d’examiner les dossiers relatifs à la responsabilité médicale, avant de recourir à des poursuites judiciaires. Ils ont également évoqué la relation entre le patient et le médecin, estimant qu’elle devrait être régie par la mise en place d’une commission de conciliation en cas de litige, présidée par un représentant du secteur de la justice en vue de prendre en charge les préjudices et trouver un compromis entre les deux parties.

Les participants ont aussi préconisé la mise en place d’une législation indépendante pour identifier les erreurs médicales et dépénaliser l’erreur médicale non intentionnelle, en insistant sur la nécessité d’accorder les circonstances atténuantes lors de l’appréciation de l’erreur médicale, compte tenu du manque de moyens techniques et de la faiblesse de la gestion administrative dans certains établissements sanitaires.

Appelant à une révision du code de déontologie médicale à l’effet de se mettre en adéquation avec les évolutions actuelles, de permettre au médecin d’avoir davantage de droits et de diminuer les erreurs médicales, les participants ont, en outre, appelé à mettre un terme aux certificats médicaux de complaisance ainsi qu'aux panneaux publicitaires non conformes de certaines cliniques privées.

Cette rencontre, regroupant des représentants du Conseil de déontologie médicale, des cadres des instances judiciaires de la cour de Biskra, des paramédicaux, des sages-femmes et des agents de la sûreté et de la gendarmerie nationale, exerçant sur le territoire de la wilaya, a été organisée par le Conseil de déontologie de la région de Batna (qui englobe la wilaya de Biskra), en coordination avec des magistrats de Biskra. (APS)