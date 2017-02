MÃ©dicament contre lâ€™hÃ©patite C fabriquÃ© en AlgÃ©rie : EfficacitÃ© reconnue

Les participants à une journée de sensibilisation sur la prise en charge des malades atteints d’hépatite C, organisée hier à Batna, ont noté une amélioration de la situation épidémiologique, affirmant que le médicament fabriqué en Algérie pour le traitement de cette maladie est «efficace». L’efficacité du nouveau médicament fabriqué en Algérie «atteint 95% lorsque le diagnostic de la maladie est effectué de manière précoce, tandis qu’elle est de 50% pour l’ancien médicament», a indiqué à l'APS le chef de service des maladies du foie du CHU Mustapha Pacha d’Alger, Pr. Nabil Debzi. Le mode de prise du médicament est facile, a ajouté le même praticien, estimant que dans l’est du pays, la prévalence de cette maladie est particulièrement élevée dans les wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna et Souk-Ahras ainsi que dans les deux wilayas d’Ain Temouchent et Sidi Bel Abbès, dans l’Ouest. Pour le Pr. Saâdi Berkane, chef de service des maladies de l’appareil digestif du même CHU, l’hépatite C ne pose plus de problème grâce au médicament fabriqué en Algérie, notant que plusieurs laboratoires s’intéressent actuellement au médicament contre l’hépatite B qui pourrait voir le jour d’ici à 2019.

Une caravane nationale de diagnostic et de sensibilisation contre les hépatites virales sera prochainement organisée dans les wilayas de l’est du pays, a affirmé de son côté la vice-présidente de l’association nationale SOS hépatites, Zahia Bika. Pour Fouzia Chabaâni, présidente de l’association d’aide aux cancéreux, initiatrice de la rencontre, l’organisation de cette journée s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation à l’importance du diagnostic précoce des hépatites dont la prise en charge est assuré par 45 centres de référence à travers le pays. La rencontre a été organisée au centre de recherche scientifique de l’université Batna 2 en présence d’un grand nombre d’étudiants en médecine. (APS)