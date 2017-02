Le dÃ©ficit sera comblÃ© Ã  fin 2017 : 6.000 postes pÃ©dagogiques de paramÃ©dicaux

«Un concours sera organisé, prochainement, pour la formation de 6.000 aides-soignants à travers le territoire national», telle est l’annonce faite par le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière.

M. Abdelmalek Boudiaf, qui s’est exprimé, récemment, a fait savoir que ce concours rentre dans le cadre de la nouvelle stratégie tracée par le ministère en vue de combler le déficit accusé dans le domaine du corps des paramédicaux. « Le concours programmé en faveur des aides-soignants est le cinquième du genre organisé par le ministère de la Santé «, a-t-il dit rappelant que chaque promotion comptait entre 6.000 et 8.000 agents.

Le ministre a affirmé que le ministère effectue un état des lieux à travers le territoire national pour définir les besoins de chaque wilaya afin de combler le manque enregistré à l'horizon 2018. « Le ministère accorde un intérêt particulier à la formation dans le domaine paramédical, mettant en exergue les efforts soutenus en vue de combler le déficit enregistré dans ce corps «, a-t-il précisé.

Il a mis l'accent sur le recul enregistré dans la formation de ce corps durant les dernières années, raison pour laquelle le secteur a enregistré un manque important, affirmant qu'on y remédiera progressivement pour satisfaire les besoins des citoyens dans ce domaine, après l'ouverture par les autorités publiques de places pédagogiques à travers le pays et l'instauration du recrutement systématique des nouveaux diplômés. « Le ministère a adopté une stratégie efficace de formation visant à mettre fin, au terme de l’année 2017, au déficit enregistré en matière de personnels paramédicaux et à répondre aux besoins exprimés des structures sanitaires «, a-t-il indiqué tout en assurant que la formation du personnel soignant est un préalable à toute prise en charge de qualité.

Il est à noter que le corps médical, qui enregistre une augmentation continue en matière de formation pour combler les besoins nationaux croissants, représente 22% du total des personnels de santé publique. C’est dans cette optique que la sous-directrice au ministère de la Santé, Linda Barki, a annoncé la sortie, en 2017, de la première promotion de sages-femmes au titre du système LMD des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que de celui de la Santé. « La promotion comprend 415 sages-femmes et 690 auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation au cours de l'année 2017 «.

L'interlocutrice a rappelé, dans ce contexte, la sortie en 2016 d'une promotion composée de 12.500 aides-soignants paramédicaux dont 20% ont été affectés aux wilayas du Sud.

A cet égard, plus de 58.000 candidatures ont été enregistrées pour les besoins de formation dans ce domaine au cours du mois d'août 2016.

Outre les 35 instituts nationaux répartis à travers le pays ainsi que les 15 autres qui ouvriront prochainement leurs portes, les écoles privées assurent également la formation d'auxiliaires paramédicaux, toutes spécialités confondues.

A rappeler que le ministère de la Santé a changé le système de formation paramédicale devenue depuis 2011 universitaire, et ce en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour être au diapason des mutations que connaît le secteur de santé. La première promotion du système LMD est sortie en 2015 alors que l'année 2016 a connu la sortie de la deuxième promotion qui comptait plus de 2.800 agents paramédicaux de la santé publique au niveau national. Par ailleurs, l'année 2017 verra la sortie d'une promotion de quelque 700 auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et de la première promotion de sages-femmes (près de 500). La formation paramédicale au niveau national est ouverte aux bacheliers ayant réussi au concours organisé par le ministère de la Santé. Le ministère de l'Enseignement supérieur se charge de l'aspect pédagogique.

La formation des aides-soignants de santé publique est accessible aux candidats ayant le niveau 3e AS après réussite au concours organisé par le ministère. Pour rappel, 12.000 aides-soignants ont achevé leur formation en 2016 en attendant une promotion de 8.000 agents en 2017.

Sarah A. Benali Cherif