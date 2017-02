Ã‰nergies renouvelables : Â« Lâ€™AlgÃ©rie possÃ¨de tous les atouts pour Ãªtre un pays leader en la matiÃ¨re Â»

L’objectif de production par l’Algérie de 22.000 mégawatts en termes d’énergies renouvelables à l’horizon de 2030 sera-t-il atteint ? En tous les cas, et à en croire le directeur général du CDRE, le développement de l’alternative à l’énergie classique commencera bientôt à prendre forme grâce au lancement d’ici peu d’un premier projet de 4.000 mégawatts. « Déjà que les appels d’offre ont été rendus publics et dans les prochaines semaines, ça va s’éclaircir davantage». Le DG du Centre de développement des énergies renouvelables rappelle que le programme de 22.000 mégawatts répond au souci de la forte consommation énergique, en hausse permanente dans notre pays, et assure qu’à présent, l’Algérie possède «tous les atouts» pour occuper la place de «leader» dans ce domaine et prévenir par la même sa «précarité énergétique». «N’oubliez pas que nous avons un avantage essentiel, en l’occurrence un important ensoleillement, chose qui permet d'installer de puissantes centrales photovoltaïques», a-t-il observé en soulignant dans la foulée la présence de nombreux chercheurs et techniciens formés dans le domaine. Pour le DG du CRED, le capital de «connaissances» engrangé durant l’exploitation des premières centrales, d’une capacité totale de 400 mégawatts réalisées au sud du pays et dans les Hauts Plateaux permettra non seulement de gérer cet important programme mais également de contribuer à «l’accélération» la cadence à travers le lancement d'autres projets du même type et l’exploitation de la ressource éolienne, notamment. «En plus de résorber une consommation énergétique interne d’énergie, en hausse chaque année de 7 à 8%, et tirée, pour une large part, de l’exploitation des ressources fossiles, la création de stations solaires sera mise à profit pour créer un nombre important PME, les petites et moyennes entreprises, et surtout de générer quelques 400.000 emplois», a révélé Yassa au micro de Souhila El Hachemi, affirmant qu’à l’instar des grandes compagnies pétrolières internationales, Sonatrach a commencé à investir dans l’exploitation du renouvelable, un programme auquel des opérateurs publics et privés et des investisseurs étrangers ont été également conviés à contribuer. Classé par le gouvernement comme «priorité nationale», le développement des énergies renouvelables en Algérie constitue l’un des axes majeurs du nouveau modèle de croissance, lancé, pour rappel en 2016. Ambitieux, le programme en question repose notamment sur les filières du solaire photovoltaïque et de l’éolien et ses retombées seront très significatives en termes de création d’emplois, d’industrialisation, de développement technologique et d’acquisition de savoir-faire, contribuant ainsi à la croissance et à la modernisation économique du pays ainsi qu’à la préservation de l’environnement. Selon les experts, l’utilisation accrue des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique pourraient conduire à des économies de 42 milliards de dollars sur 15 ans, avec 60 milliards de dollars d’investissement prévus. Cependant, l’un des objectifs majeurs du programme algérien dans le domaine des énergies renouvelables est également de «favoriser» la production en Algérie des équipements de la filière pour «éviter» que notre pays se retrouve dépendant des fournisseurs étrangers. Et dans le but d’encourager et de soutenir les industriels dans la réalisation de ce programme, il est prévu entre autres la réduction des droits de douane et de la TVA à l’importation pour les composants, matières premières et produits semi-finis utilisés dans la fabrication des équipements en Algérie, dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

S. A. M.