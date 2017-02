DÃ©veloppement local : De nouvelles prÃ©rogatives pour les walis

De nouvelles prérogatives relatives au recrutement du personnel pour la mise en œuvre des programmes de développement ont été accordées par le gouvernement aux walis.

En effet, ces derniers ont été dotés de nouvelles prérogatives pour les travaux liés à la maintenance des routes et des pistes de la wilaya et la création d’entreprises d'entretien et de conservation des biens immobiliers de l'Etat et services publics par l'exploitation directe. Cette mesure a été notifiée par le décret exécutif du 18 janvier 2017 fixant les dispositions particulières de recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya.

Ceci, dans le cadre de la prise en charge de ses attributions, en tant que collectivité territoriale. «La wilaya recrute, sur son budget décentralisé en rapport avec ses moyens et, compte tenu de ses besoins, les personnels nécessaires pour la prise en charge de l’encadrement des services décentralisés de la wilaya, de l’encadrement nécessaire à l’exécution des programmes de développement inscrits au titre de budget de la wilaya, de l’exécution des actions liées aux travaux d’aménagement, de maintenance et d’entretien des chemins et pistes de la wilaya, de la maintenance des domaines immobiliers de la wilaya, du fonctionnement des services publics de la wilaya sous forme de régie».

Ainsi, les walis sont les seuls à avoir autorité au pouvoir de nomination dans le cadre du recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya et les opérations de recrutement des personnels sont soumises au contrôle préalable sur les dépenses publiques et au contrôle de l’autorité chargée de la Fonction publique. Les charges conjoncturelles sont liées aux rémunérations des agents contractuels à durée déterminée. Cela étant, les crédits nécessaires à la prise en charge de ces dépenses ne doivent pas dépasser un taux maximal de la somme des ressources budgétaires de la wilaya arrêté en considération de la stabilité des ressources au cours des 5 dernières années et l’ensemble des ressources ordinaires et exceptionnelles.

Dans le cadre d’une nouvelle orientation des pouvoirs publics, dictée par le contexte de crise économique, les walis sont appelés, faut-il le souligner, à jouer un rôle économique en sus de leurs prérogatives administratives. En effet, à la faveur de cette nouvelle politique, les walis seront «les seuls maîtres à bord» dans toute décision liée au volet économique. «On a constaté que, parfois, la responsabilité est diluée entre plusieurs secteurs, ce qui fait que l’objectif de cette réforme est de recentrer le pouvoir de décision au niveau du wali qui sera le seul maître à bord», dira le directeur des ressources humaines au ministère de l’Intérieur, Abdelhalim Merabti.

Selon le même responsable, les compétences des walis appelés à exécuter cette stratégie, le représentant du ministère de l’Intérieur assure que ces cadres de la nation ont un potentiel important qui leur permettra de gérer et de s’adapter à la nouvelle situation. Cela n’empêche pas que le volet de la formation aura un rôle d’accompagnement non négligeable, pour soutenir cet effort de réforme.

Et à cet effet, il faut savoir que le ministère de l’Intérieur a mis en place toute une stratégie de formation dont l’un des axes consiste en la prise en charge des nouvelles recrues à l’effet de les préparer aux nouvelles missions de service public auxquelles elles s’attacheront.

Pour accompagner ce nouveau rôle économique des wilayas, le département de Noureddine Bedoui a élaboré une stratégie de formation des cadres et du personnel exécutant. Selon M. Merabti, ce programme de formation est destiné à la fois aux nouvelles recrues pour compléter leur formation académique par une formation de service public et aux cadres pour les préparer à avoir une vision comparée et leur permettre de tirer les enseignements des bonnes expériences vécues dans d’autres pays, à l’instar de la France et de l’Espagne.

Salima Ettouahria