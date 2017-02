NOUVELLES De mascara

ZONE INDUSTRIELLE: Des projets à la traîne

Récemment en visite du projet MAO, en se rendant dans la commune de Bouhanifia pour inspecter les travaux qui accusent un retard considérable, le wali a blâmé les responsables des entreprises pour leur négligence et le non-respect des délais.

L’après-midi a été consacré a une visite inopinée de l’hôpital de Ghriss qui venait d’être remis en service après avoir été inondé durant les intempéries des 21 et 22 janvier, avant de rejoindre la commune de Sidi Boussaid sur les hauteurs des monts de Aoufs pour le raccordement de 470 foyers au gaz.

Le lendemain a été consacré à la zone industrielle où le wali a expliqué la situation des projets d’investissements au niveau de cette zone qui s’étend sur 170 ha divisés en 188 lots. Le directeur de l’Industrie et des mines a convoqué les investisseurs bénéficiaires de lots de terrain pour réactiver leurs ateliers pour la réalisation de leurs projets et préparer les fiches techniques pour les 70 lots restants.

Le wali a également visité les projets d’investissement de la zone industrielle et donné des instructions fermes pour l’achèvement des réalisations. La wilaya est à vocation agricole et touristique et c’est ce qui permet la construction d’une économie locale et la participation au développement de l’économie. Le Chef de l’exécutif a renouvelé la volonté de l’Etat d’accompagner des investisseurs et de récupérer les terrains attribués pour les investisseurs qui n’ont pas respecté les cahiers de charges. Le directeur de l’Industrie et des Mines a été instruit d’éradiquer tous les handicaps qui ralentissent la bonne marche des projets. Enfin le wali a donné des instructions fermes aux directeurs de l’exécutif pour tracer un programme de concrétisation du rôle de la Commission de suivi des projets d’investissement et a renouvelé son appel aux investisseurs, rappelant que les portes de la wilaya sont ouvertes pour toute demande d’accompagnement.

Agriculture

économiser l’eau d’irrigation

La Chambre de l’agriculture a organisé une journée de consultation avec les fellahs au palais des congrès en présence de tous les partenaires, au cours de laquelle les participants ont été sensibilisés à l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation de leurs terres.

Cette rencontre a permis de

rappeler que les fellahs sont les premiers concernés par l’investissement et par le développement de l’agriculture surtout que la wilaya vient de bénéficier de quatre périmètres irriguées. Les fellahs continuant à faire usage des anciennes méthodes d’irrigation, l’Etat a pensé à leur formation pour leur inculquer l’usage de l’utilisation de la nouvelle technologie. 1.200 fellahs et fils de fellahs ont été formés par les centres de formation et les instituts. Le développement qu’a connu la wilaya a étonné plus d’un et c’est ce qui a été dit par les visiteurs étrangers qui ont été surpris par le développement de l’agriculture à Mascara. La région était, il n’y a pas si longtemps, exportatrice de plusieurs variétés de légumes et fruits, à l’exemple des agrumes, des olives, des artichauts, du raisin, du coton... Le wali s’est dit affligé du recul enregistré depuis 1970 à nos jours. C’est pourquoi, il a invité les fellahs à faire de leur mieux pour remettre le train sur rail afin que la région retrouve sa vocation d’antan. Mascara est une wilaya agropole par excellence suivant l’avis des connaisseurs en la matière.

ZONES ISOLÉES

Le désarroi des hémophiles

En dépit des programmes d’éducation sanitaire mis en place pour les patients et leurs parents avec des ateliers animés par des médecins, hématologues, pédiatres, dentistes, orthopédistes, kinésithérapeutes et psychologues, certains hémophiles continuent à vivre leur mal dans l’anonymat, quand bien même ces actions ont permis à plusieurs malades d’accepter leur maladie. Des patients parfois très jeunes ont appris l’autoperfusion, des hémophiles sont devenus solidaires et très conscients de leur maladie aussi bien sur le plan préventif que curatif. Mais est ce tout ? Que dire des malades qui vivent dans les zones éloignées loin de tout contact ? On ne doit pas prendre l’exemple sur les milieux urbains où les gens peuvent prendre contact avec le médecin de leur choix, contrairement aux gens des campagnes et des zones éloignées qui ne savent même pas de quoi ils sont atteints. Ces à eux que l’on doit fournir l’éducation et la sensibilisation par le biais de médecins et psychologues et leur inculquer les soins qui s’imposent avec une prise en charge adéquate.



MÉDECINE SCOLAIRE

Diagnostic inquiétant



La santé au niveau du secteur se divise en trois volets, le premier volet porte sur la prévention qui doit s’appliquer sur l’hygiène, le vaccin, les infrastructures, les capacités d’accueil et le sport scolaire. Au niveau de l’hygiène, il y a un manquement, l’ensemble des sanitaires n’ont pas de portes, les robinets sont fermés avec des bouchons... Le vaccin est effectué sans aucun suivi, les infrastructures ne répondent pas a la norme et la ville de Mascara avec 54 écoles, au niveau du moyen 19 C.E.M, 8 lycées, nécessite la révision de la circonscription géographique pour pouvoir équilibrer le nombre d’élèves par classe et par établissement et pourquoi pas par zone ; certains établissements sont surchargés pendant que d’autre sont en dessous de leur capacité normale.

Au chapitre sport, sur les 200.000 élèves que compte la wilaya moins de 2% participe a la FASSU, seules trois équipes ont émergé de la Fassu en volley pour être trois fois champions d’Algérie au niveau de la daira d’Oued Taria et d’autres équipes demeurent dans l’anonymat total.

La consultation médicale se fait une seule fois par an, quant à la consultation spécialisée, elle demeure inexistante, alors que la circulaire interministérielle 06/2014 exige une prise en charge de l’élève, l’ouverture des UDS après les heures de travail et durant les journées de repos, la circulaire exige également la création d’UDS spécialisées pour la prise en charge des élèves en matière d’analyses.

La Fédération des parents d’élèves qui n’a pas joué son rôle et à ce niveau cela incombe à la D.E.W en dépit de la loi 04/08 qui stipule dans son article 25 que la Fédération des parents d’élèves est membre de la communauté éducative qui doit participer directement à la vie scolaire.

CULTURE

MISE EN VALEUR des sites archéologiques

Le secteur de la culture a été passé en revue au cours d’une réunion au cabinet de la wilaya en présence de plusieurs cadres et élus. 36 bibliothèques et 14 salles de lecture en plus de six salles de cinéma dont une à Mascara ont connu des travaux de rénovation.

La wilaya recèle des vestiges archéologiques et préhistoriques comme le Mauritanus ou l’homme de Palikao ainsi que les sites historiques de l’Emir Abdelkader dans la localité d’El Guetna, la Smala de Sidi Kada.

Ces lieux sont classés dans la liste du patrimoine culturel national. D’autre part, le directeur de la culture a indiqué que le nombre d’associations culturelles agréées est de 64 répondant aux critères de la loi relative aux associations.

Le wali est intervenu pour ordonner de trouver une stratégie afin de mettre en action au niveau de chaque commune les activités culturelles et sportives selon les spécificités de la localité.

Le chef de l’exécutif a mis l’accent sur la collaboration de la chambre de l’Agriculture pour participer aux activités culturelles a l’exemple de la fête des vendanges ou des oranges en incitant les investisseurs a participer financièrement à ces festivités et la proposition pour la création de la fête de l’Olive à Sig. L’on a beaucoup insisté sur le développement du volet culturel afin de faire activer les associations et la société civile pour réanimer le climat éducatif et culturel pour sortir la région de sa léthargie.