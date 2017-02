week-end chargÃ© pour les partis politiques : Dense activitÃ© sur le terrain

Alors que le compte à rebours des législatives du 4 mai est enclenché depuis plusieurs jours, plus précisément depuis la convocation du corps électoral par le Président de la République, les partis politiques ne veulent pas perdre du temps et se lancent dans les préparatifs.

Pour ce week-end, plusieurs formations ont préféré investir le terrain, à l’image du MPA dont le Secrétaire général Amara Benyounès s’est rendu hier à Tissemsilt où il a assuré lors d’un rassemblement populaire que le boycott des prochaines élections auquel appellent des responsables de partis de l’opposition n’est pas une solution.

« Bien au contraire, il compliquera la situation politique, économique et sociale », a-t-il déclaré, ajoutant que la solution en démocratie est le « vote ». Il a considéré que la démocratie est la seule « immunité » devant « protéger » le pays et le « prémunir » contre l’ingérence étrangère et appelé à une « forte » participation aux prochaines élections pour assurer une « légitimité » et une « crédibilité». Le SG du mouvement populaire algérien a insisté par ailleurs la « préservation » de l’unité nationale en contribuant à la lutte contre le « régionalisme » et invité le gouvernement à opérer des « réformes » dans le domaine économique en dégageant des solutions « efficaces ». A Constantine, le président de l'Alliance nationale républicaine a souligné lors d’un meeting populaire la nécessité de contribuer aux côtés des autres partis à la « consolidation » du front intérieur afin de faire face « aux différents « défis majeurs internes et internationaux » auxquels l’Algérie est confrontée. Tout en relevant l’importance de la prochaine échéance électorale dans la poursuite du processus d’édification nationale pour la « pérennité » et la « stabilité » des institutions publiques, Belkacem Sahli a affirmé que son parti a présenté des candidats « jeunes » et « compétents », engagés au service du citoyen, imprégnés des « valeurs des chouhada » et des « principes » du 1er Novembre. « Ils sont en première ligne pour défendre les droits des citoyens et résoudre leurs problèmes dans le cas où ils obtiendront la confiance des électeurs », a assuré Sahli. Du côté des islamistes, El Islah a tenu une réunion de son Bureau national, chose qui a été mise à profit par le président du mouvement pour appeler à une campagne électorale dans un climat de « transparence » et de « probité » à même de placer les intérêts suprêmes du pays « au-dessus » de toute autre considération. Fillali Ghouini a estimé en effet que les partis qui s'engagent dans cette campagne électorale doivent présenter des programmes susceptibles de « mettre un terme aux problèmes auxquels est confrontée la société et contribuer au développement national dans différents domaines » et plaidé pour « la formation d'un large Front politique et garantir une participation massive qui renforce la crédibilité des institutions élues ». « Le succès des élections législatives constitue une protection pour le pays contre tous les complots ourdis contre lui mais également une occasion de contrarier les projets de ceux qui misent sur les pires scénarios pour l'Algérie », a-t-il expliqué en assurant que notre pays a tourné la page de la tragédie et est désormais « immunisé.»



Les présidents du PRA et d’AHD 54 réélus



Si ces partis ont été actifs sur le terrain, en revanche d’autres comme AHD 54 et le Parti du renouveau algérien ont tenu leurs congrès qui ont été marqués par la réélection de Fawzi Rebaine et de Kamel Bensalem à la tête de leur parti. Par ailleurs, une autre catégorie de formations politiques se penchent depuis quelques jours sur la confection des listes électorales, une véritable course contre la montre lorsqu’on sait que l’échéance du dépôt des candidats pour ce scrutin est fixée au 5 mars. C’est le cas du FLN dont les premiers noms qualifiés de « lourds » commencent à être divulgués dans la presse comme têtes de listes. Le Secrétaire général du FLN souhaite donner une chance aux moins de 40 ans afin de mobiliser la jeunesse.



Le FLN mise sur les jeunes, le FFS insiste sur l’engagement politique



Ce qui est certain, c’est que le FLN attire les candidats et ne laisse point indifférent quand on sait qu’en l’espace de quelques jours, il a recueilli quelque 6.200 dossiers de candidatures. Pour sa part, le FFS a fixé du 15 au 22 février la période du dépôt de candidatures des législatives qui se fera au niveau des fédérations locales.

Cependant, la validation des listes sera l’apanage de la commission nationale du parti, installée, le 3 février dernier, lors de la session extraordinaire de son Conseil national dernier et ce, conformément à l’article 75 des statuts du parti, a rappelé un communiqué de presse du front des forces socialistes qui mettent en garde leurs candidats sur le « non-respect » des engagements, notamment le respect de sa ligne politique et le « non-paiement » des contributions financières au 31 décembre 2016. Les personnes ayant des antécédents judiciaires à l’exception des affaires juridiques et ceux ayant mené des campagnes d’hostilité à l’égard du parti, ne seront pas retenues et leurs dossiers seront systématiquement rejetés. Par ailleurs, le FFS conditionne l’âge de 25 ans au minimum pour se présenter sous la bannière du parti et précise que la liste des candidatures ne doit pas avoir plus de deux candidats d’une même famille, parents ou alliés au deuxième degré.

Il insiste également à ce qu’au minimum un nombre de candidats fixé pour chaque wilaya doit être assuré et que le candidat doit résider dans la wilaya du dépôt de sa candidature. Le FFS a choisi hier Khenchela pour se rapprocher des citoyens. Son premier secrétaire national a affirmé que « La participation du FFS vise à mobiliser les citoyens autour du projet du consensus national. Nous aspirons à nous engager par le militantisme pacifique une solution politique progressive », a indiqué Abdelmalek Bouchafa.

S. A. M.

Parti El-Karama

S’impliquer dans la vie politique



Le président du parti El Karama, Mohamed Benhamou, a appelé les intellectuels et «la majorité silencieuse» du pays à s’impliquer davantage dans la vie politique du pays, estimant que les prochaines élections législatives sont «extrêmement importantes». «Si nous ratons le prochain rendez-vous électoral, il faudra attendre encore de nombreuses années, autant de temps perdu pour faire avancer le pays.

C’est pour cela que je demande aux intellectuels de ne pas opter pour la chaise vide, car les opportunistes de tous bords, eux, ne rateront pas l’occasion», a-t-il affirmé lors d’une réunion avec les têtes de listes de son parti des wilayas de l’Ouest du pays.

Dans ce sens, il a souligné la nécessité de choisir «les meilleurs hommes et femmes du pays, des gens intègres, qualifiés et responsables», comme candidats aux prochaines élections législatives, car «il y va de l’avenir du pays», a-t-il souligné. Mohamed Benhamou a appelé, d'autre part, les instances concernées à garantir et respecter les voix des électeurs pour la réussite des prochaines législatives. «Je lance un appel aux ministres de l’Intérieur et de la Justice et au président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections à garantir et respecter les voix des électeurs et de donner à chaque candidat ce qui lui est dû et c’est la seule condition pour la réussite des législatives», a-t-il dit.

Il a souligné à ce propos que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis en œuvre toutes les conditions pour garantir la réussite des prochaines législatives.



Front El-Moustakbal

Élire un parlement fort



Le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a affirmé qu'« un parlement fort où s'exercera l'autorité du peuple et qui apportera des solutions idoines aux différents problèmes » était une nécessité impérieuse. Lors d'un meeting populaire à l'occasion du 5eme anniversaire de la création du Front El Moustakbal à la salle Atlas (Alger), M. Belaid a souhaité voir les prochaines élections législatives couronner par un «parlement fort qui servira de rempart à l'Algérie et par une mutation politique, économique et sociale vers un avenir meilleur». Il a appelé à ce propos, à œuvrer à la «moralisation de l'action politique en s'écartant des pratiques anciennes afin d'assurer des élections transparentes et intègres». En vue de lutter contre l'abstention des Algériens aux prochaines échéances électorales, il a estimé important de «regagner la confiance du citoyen et de redonner espoir aux jeunes pour que réellement puisse s'exercer l'autorité du peuple à travers la mise ne place d'institutions élues jouissant d'une véritable légitimité qui s'emploieront à trouver des solutions idoines aux divers problèmes dont le chômage et le logement». D'autre part, M. Belaid a appelé au changement des «méthodes de gestion et des mentalités en corrigeant les concepts politiques actuellement en vigueur à différents niveaux du pouvoir, des partis et même du peuple par une plateforme politique à caractère hautement moral et aux valeurs civilisationnelles incontestées», relevant que son parti puisait sa force de la Révolution de Novembre 1954, du combat des moudjahidine et des victimes de la décennie noire. Après avoir rappelé l'étape «difficile et complexe» que traverse l'Algérie au double plan sécuritaire et économique, il a appelé à ouvrir un dialogue réel avec tous les acteurs y compris les personnalités politiques, les partis, la société civile et autres intervenants de la société afin de «construire ensemble l'Algérie et de défendre son unité en s'éloignant de la division et en ravivant les valeurs de fraternité et d'entraide sociale».

Evoquant la Haute instance indépendante de surveillance des élections, le président du Front El Moustakbal l'a qualifiée de pas positif pour l'action politique, précisant que sa formation n'a de cesse demander à la création d'une instance indépendante pour superviser l'organisation des élections et annoncer les résultats. «Le Front El Moustakbal envisage de travailler avec cette instance car elle revêt un caractère constitutionnel et nous au sein du parti, respectons les lois de la République», a-t-il dit avant de faire remarquer qu'il envisageait de poursuivre son action jusqu’à la mise en place d'une commission nationale indépendante chargée de l'organisation des élections.