LÃ©gislatives du 4 mai 2017 : RENFORCEMENT DU RÃ”LE DE Lâ€™OPPOSITION

Les élections législatives de 2017, prévues le 4 mai prochain, déboucheront sur une Assemblée populaire nationale aux attributions renforcées par la Constitution de 2016, à travers, notamment, l'extension à l'opposition parlementaire du champ de saisine du Conseil Constitutionnel sur les lois votées.

La huitième législature de l'APN (2017-2022) dont la composante sera connue au printemps prochain devra travailler selon la Constitution amendée en février 2016 contrairement à la législature en cours (2012-2017) qui n'a pas eu à appliquer cette Constitution que vers la fin de la mandature. Le droit de saisine par le Parlement du Conseil Constitutionnel au sujet des lois votées est consacrée dans les articles 99 bis et 166.

L'article 99 bis de la loi fondamentale du pays énonce en effet que «l'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires», ajoutant que «chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition». Le pouvoir législatif et son contrôle sur l'exécutif est également renforcé dans la Constitution amendée, il y a un an, en stipulant également que la majorité parlementaire sera consultée par le président de la République pour la nomination du Premier ministre (article 77) et que le recours aux ordonnances présidentielles est limité aux seuls cas d'urgence durant les vacances parlementaires (article124). Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale ou le premier ministre. Le Conseil Constitutionnel peut être saisi également par cinquante députés ou trente membres du Conseil de la nation (art 166). Des juristes, s'exprimant sur le sujet, estiment que le recours de l'opposition au Conseil constitutionnel sur le caractère jugé anticonstitutionnel de toute loi adoptée par le parlement «est une mesure de nature à encadrer l'acte d'opposition». Ils notent, dans ce sens, que «l'intégration de l'action de l'opposition dans le fonctionnement des institutions constitutionnelles est à même de conférer plus de crédibilité aux lois». Evaluant la place de l'opposition parlementaire dans la Constitution algérienne, des experts ont indiqué que celle adoptée en 2016 «consacre des droits spécifiques à l'opposition sans en exiger des devoirs spécifiques». En matière de contrôle législatif de l'action gouvernementale, il est fait obligation au Premier ministre de présenter annuellement à l'APN une déclaration de politique générale (article 84). Dans le même sillage, l'opposition parlementaire a toute la latitude, suite à l'amendement de la Constitution survenu au mois de février 2016, à proposer un ordre du jour au cours d'une séance mensuelle dans chaque Chambre. Elle peut aussi mettre sur pied des commissions d'enquête, des missions d'information et être destinataire du rapport annuel de la Cour des Comptes. Le renforcement de la place de l'opposition parlementaire trouve également son expression, notent des juristes, dans la limitation de la législation par voie d'ordonnance aux «seuls cas d'urgence» durant les vacances parlementaires.

Article 94

Que peuvent les alliances ?

Les partis à l’ancrage faible et minime dans la société algérienne sont-ils voués à disparaître de l’échiquier politique ? Voila une hypothèse qui risque de se concrétiser sur le terrain suite au dernier amendement de 2016 de la loi organique relative au régime électoral. Appelée communément «la condition des 4%», l’article 94 de la loi électorale a eu l’effet de semer la panique au sein d’un grand nombre de formations politiques qui n’ont pas essayé de s’implanter sur le terrain au cours des cinq dernières années.

Il est vrai qu’à part les grosses pointures politiques, beaucoup de petits et nouveaux partis, ne sont pas du tout connus par les citoyens. Et leur situation risque de s’aggraver avec cette disposition réglementaire qui impose à chaque liste de candidats désireux de se présenter aux législatives, que ce soit sous la bannière d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d'une liste indépendante, d’être parrainés soit par les partis politiques ayant obtenu plus de 4% des suffrages exprimés lors du scrutin précédent ou par les partis ayant au moins 10 élus au niveau de la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée. Un véritable coup de massue pour ces «petits» partis dont une quinzaine d’entre eux ont réagi tardivement lorsqu’ils ont appelé le Président de la République à la veille de la convocation du corps électoral à l'annulation de l’article 94.

Ceci d’autant que la seconde opportunité donnée aux candidats si la première condition n’est pas remplie est jugée non moins contraignante à leurs yeux, à savoir collecter et rassembler 250 signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée par chaque siège à pourvoir y compris pour les indépendants ou les partis qui prennent part à leur première élection. Ainsi donc, ces petites formations qui ne donnent signe de vie que chaque 5 ans, comprendre lors des rendez-vous électoraux, seront à coups sûrs écartés des prochaines joutes électorales. Du coup, leur avenir demeure incertain car on imagine mal une formation politique survivre dans notre pays ou ailleurs sans prendre part aux élections, de quelle que nature qu’elles soient. Alors que c’est l’essence même de leur existence. L’unique chance qui reste à ses partis est de contracter des alliances et encore !

Car même avec cette option, rien n’est garanti surtout si le rapprochement ne se fait pas avec une formation connue dans l’échiquier politique puisqu’il semble que l’article 94 de la loi électorale ne contraint pas uniquement ces «petits» partis dans la mesure où d’autres formations, plus ou moins ancrées dans la société, du moins le courant ou la tendance qu’elles incarnent, ne sont pas à l’abri. Chose qui explique en partie,le recours aux alliances, voire les fusions entre partis de la même mouvance.

On peut citer à ce propos les formations islamistes même si leurs dirigeants s’en défendent et assurent que les rapprochements opérés font partie d’une nouvelle stratégie. Il s’agit, selon les leaders des partis islamistes, d’une démarche visant avant tout à la réunification des rangs, à l’image de la coalition MSP/ Front du changement ou du mouvement Ennahda - MEN - FJD de Djaballah qui vont se fondre en une seule formation politique dénommée «L’Union pour Ennahda, la Justice et l’Edification».

Mais il est difficile toutefois de ne pas voir dans cette stratégie une tentative de contourner l’article 94 de la loi électorale, du moins pour certains partis de cette mouvance qui ne cessent d’essuyer échec après échec lors des derniers scrutins. Mais avec la présentation de listes communes, ils espèrent au moins passer l’écueil du parrainage des listes qui devient moins compliqué avec autant d’alliances avant de penser ensuite à rivaliser avec les traditionnels favoris des législatives, connues de tous du reste. L’une des rares pour ne pas dire la seule formation à faire part de son refus de se lancer dans le jeu des alliances, est le parti TAJ de Amar Ghoul qui semble confiant en ses capacités de faire bonne figure en dépit de son jeune âge et de sa première participation à une consultation électorale.

Composé d’anciens militants du MSP, le parti donne l’impression d’être rompu aux exercices de parrainage et assure que la collecte des signatures ne constitue pas un problème. Affaires à suivre !!!!

S. A. M.

Indemnités et prestation de serment des membres des bureaux de vote

Ce qu’il faut savoir



Plusieurs décrets relatifs au vote figurent dans le dernier Journal Officiel daté du 25 janvier 2017. Ces décrets concernent notamment les modalités de prestation de serment par les membres des bureaux de vote ainsi que les indemnités auxquels ils ouvrent droit. Il faut savoir de prime abord que c’est en application des dispositions de l'article 31 de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral qu’intervient le décret déterminant les modalités de prestation de serment par les membres des bureaux de vote. Selon l’article 2 de ce texte signé par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, «le serment est exprimé par écrit sur un formulaire spécial fourni par l'administration. Le formulaire doit reproduire les termes du serment et comporter le nom et prénoms, la date et le lieu de naissance du membre du bureau de vote, le prénom du père, le nom et prénoms de la mère et le numéro d'inscription sur la liste électorale en citant la commune. A noter, également, le formulaire de prestation de serment dûment signé par les membres des bureaux de vote et les membres suppléants est déposé au greffe du tribunal territorialement compétent ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. Aussi et selon les dispositions de l’article 3 de ce même décret.

«La prestation de serment débute dès l'expiration des délais de traitement des contestations et des recours judiciaires. Le wali, le président de la Cour territorialement compétent et le chef de la représentation diplomatique et consulaire ou leurs représentants, fixent, selon le cas, les délais de la prestation de serment au niveau de chaque commune ou au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire». D’autre part, pour ce qui concerne les conditions de réquisition des personnes lors des élections, il est stipulé que les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et des représentations diplomatiques ou consulaires des circonscriptions électorales concernées par les opérations de préparation et de déroulement des élections, ainsi que toute personne inscrite sur la liste électorale, sont requis, selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire durant la période du scrutin pour une durée de trois à cinq jours. «Au niveau national, les personnes requises sont employées dans le ressort territorial de la commune de leur résidence.

Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, être déplacées dans le ressort de toute autre commune de la wilaya», énonce l’article 4 de ce décret. L’article suivant précise cependant qu’au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger, les personnes requises sont employées au niveau de la circonscription diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Un troisième décret figurant dans ce même J.O fixe les indemnités allouées aux personnes requises lors de la préparation et le déroulement des élections. En effet, les personnels des institutions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics, requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire fixée et détaillé dans ce texte de loi. Deux étapes distinctes sont citées dans ce contexte. Il s’agit, en l’occurrence de celle de la préparation des élections ainsi que celle concernant la période de déroulement des élections. D’abord et lors de la première phase, les personnels occupant des fonctions supérieures et ceux classés à la catégorie 11 et plus ouvrent droit à une indemnité de 9.000 DA. Ensuite, les personnels occupant des emplois classés aux catégories 8 à 10 perçoivent une indemnité de 8.000 DA au moment où les personnels occupant des emplois classés de la catégorie 7 et moins ainsi que les agents contractuels sont payés à 5.000 DA. Lors de la seconde étape, celle du déroulement du scrutin, les personnels occupant des fonctions supérieures et ceux classés à la catégorie11 et plus ont droit à une indemnité de 5.000 DA ; les personnels occupant des emplois classés aux catégories 8 à 10 touchent 4.500 DA tandis que les personnels occupant des emplois classés de la catégorie 7 et moins et les agents contractuels sont payés à 4.000 DA.

Aussi, il est précisé dans l’article 3 de ce texte que les membres des commissions, requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire égale à 9.000 DA. Cependant, note-t-on, cette indemnité n'est pas cumulable en cas de participation à plus d'une commission. Enfin, l’article 4 souligne qu’au niveau des bureaux de vote, les membres des centres et bureaux de vote requis lors des élections perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 6.000 DA pour le chef de centre de vote et de 4.000 DA pour les autres membres du centre de vote. Dans les bureaux de vote fixe, la prime est de 6.000 DA pour le président du bureau de vote, 4.500 DA pour les membres titulaires et 2.000 DA pour les membres suppléants. Dans les bureaux de vote itinérant, l’indemnité est de 8.000 DA pour le président du bureau de vote ; 6.000 DA pour les membres titulaires et 4.000 DA pour les membres suppléants.

Soraya Guemmouri