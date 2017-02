CommuniquÃ© de la FAF

«Le bureau fédéral a tenu, ce jour, sa dernière réunion statutaire sous la présidence de M. Mohamed Raouraoua, président de la Fédération algérienne de football. À cette occasion, ses membres se sont prononcés sur le bilan de l’ensemble du mandat que leur a confié l’assemblée générale en 2012. Une analyse pertinente et sans concession révèle que le bilan est globalement positif, tant au plan des résultats de nos équipes nationales et de nos clubs de l’élite, que celui de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de développement initiés par la fédération.

Le bureau fédéral saisit cette opportunité pour renouveler ses vifs remerciements, son attachement et son respect à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours apporté son aide et son soutien constant au football algérien. Una aide annuelle concrétisée par sa décision d’octroyer une subvention spécifique pour la refondation du football national, ainsi que par la création et la réalisation du Centre technique de Sidi-Moussa, devenu un joyau infrastructurel doté d’équipements ultramodernes exigés par la préparation de haut niveau.

Son Excellence, Monsieur le Président de la République est également l’initiateur de nouveaux grands projets infrastructurels, c’est ainsi que quatre stades, aux normes internationales, sont en cours de réalisation à Tizi Ouzou, Oran, Baraki et Douéra. C’est également à sa demande que la pose de nouvelles pelouses a concerné des dizaines de stades sur l’ensemble du territoire national.

L’attachement et le soutien bienveillant de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l’équipe nationale s’est manifesté à maintes reprises. Rappelons, si besoin est, le formidable pont aérien qu’il a ordonné pour permettre à des milliers de supporters de l’équipe nationale de rallier la lointaine ville soudanaise d’Oum Dourmane, pour soutenir le onze national qui a pu, grâce à ce soutien, arracher sa qualification au Mondial sud-africain, vingt-six ans après le Mondial de Mexico 1986.

Par ailleurs, les joueurs de l’équipe nationale, le staff technique et les dirigeants de la fédération n’oublieront jamais le formidable accueil que leur a réservé Son Excellence, Monsieur le Président de la République à leur retour d’Oum Dourmane en 2009, et du Brésil en 2014.

Comme annoncé, le bureau fédéral a inscrit à l’ordre du jour de sa réunion la participation de notre équipe nationale à la CAN du Gabon 2017, et a abordé, d’une manière sereine, en toute conscience et objectivité, le bilan de cette participation.

L’ensemble du bureau fédéral déplore et regrette l’élimination prématurée de notre équipe nationale, dont la prestation a été loin des espérances et ne reflète aucunement son potentiel et son niveau.

À l’instar des autres compétitions auxquelles participe l’équipe nationale, le bureau fédéral a déployé tous les moyens humains, financiers et logistiques requis pour assurer le succès de sa préparation et de sa participation pour atteindre les objectifs assignés.

D’autres équipes de renom ont connu le même sort et ont été éliminées en poule, à l’instar de la Côte d’Ivoire, tenante du titre, et du Gabon, pays organisateur.

En 2013, la même mésaventure affecta le onze national en terre sud-africaine, où il fût éliminé dès le premier tour, ce qui ne l’empêcha pas de réaliser, deux ans plus tard, un excellent parcours en coupe du monde au Brésil 2014, avec à la clé une qualification historique, la première du football national, à des huitièmes de finale d’une coupe du monde où il fût écarté après prolongations par l’Allemagne, futur vainqueur.

Cette élimination de l’EN de la CAN 2017 a provoqué une déception vive et légitime de ses supporters, mais a malheureusement donné lieu, de la part de certains individus, à des débordements verbaux où, l’outrance, la calomnie et les insultes innommables envers les joueurs, le staff technique et les dirigeants ont tenu lieu d’arguments. Le bureau fédéral déplore et condamne cette violence injustifiable.

S’agissant de l’équipe nationale, il est du devoir de tout un chacun de lui apporter le soutien nécessaire, pour qu’elle puisse franchir cette passe difficile et aider à son renouveau, afin qu’elle puisse redonner de la joie aux Algériens qui vouent au football une passion exclusive et un enthousiasme débordant.

Le bureau fédéral tient, également, à remercier vivement ses partenaires et sponsors, en particulier ATM Mobilis, pour leur contribution et leur soutien sans faille au football algérien.»