Nouveau mandat Ã  la tÃªte de la Faf : Raouraoua y rÃ©flÃ©chit

Les membres du bureau fédéral (BF) ont tenu, hier au siège de la Faf, une réunion ordinaire, en présence du président de l’instance suprême du football national, Mohamed Raouraoua. À l’ordre du jour : la participation de l’EN à la récente CAN 2017 au Gabon et de nombreux autres points dont nous y reviendrons dans notre édition de demain. Alors que des informations via les différents médias font part du retrait prochain de l’homme fort de la Faf, qui ne postulerait pas à un nouveau mandat, on a appris d’une source fiable, que finalement, il n’a pour le moment pris aucune décision à ce propos. Il faut savoir que les membres du BF ont réitéré leur totale confiance à Raouraoua, l’encourageant à postuler à un autre mandat afin de poursuivre sa mission à la tête de l’instance fédérale. Raouraoua, qui a essuyé les foudres de la plupart des médias et celles même du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, temporise et réfléchit à la décision à prendre, en temps opportun. Très affecté par la campagne orchestrée contre sa gestion des affaires du football national et de l’EN, qui connaît une instabilité au niveau de sa barre technique, il voudrait avant cela, sonder l’opinion et connaître aussi l’avis des hautes autorités du pays, avant de trancher la question, sachant la sensibilité du poste qu’il occupe au sein de l’instance suprême du football algérien. Alors que les uns le donnent déjà partant, pendant que d’autres affirment qu’il n’a pas encore renoncé à une possible candidature pour briguer un 3e mandat, Raouraoua, lui, réfléchit à la question avant de se déterminer. Affaire à suivre...

M.-A. A.