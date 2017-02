Accra, aujourdâ€™hui Ã  16h : Bechem United (Ghana) - MCA

Présent en terre ghanéenne depuis jeudi, le Mouloudia d’Alger entre en lice, cet après-midi en Coupe de la CAF.

Les camarades de Bouguèche, qui disputeront en la circonstance à Accra, la capitale du Ghana, le match aller du tour préliminaire face au représentant ghanéen, détenteur de la coupe du Ghana, l’équipe de Bechem United, sont décidés à se donner à fond, pour rentrer à la maison avec le meilleur résultat possible. Les Mouloudéens ont été bien accueilluis sur place comme ils l’ont eux-mêmes affirmé dans les déclarations faites à nos confrères d’Ennahar TV, présents sur place. Les conditions d’hébergement et de restauration sont bonnes. Un seul bémol, le climat chaud et humide, qui n’est pas un fait nouveau pour les équipes algériennes qui vont jouer en Afrique noire. Le groupe est bien préparé, et l’entraîneur Kamel Mouassa, riche de son expérience africaine, notamment lorsqu’il était à la barre technique de la JSK, saura donner les consignes utiles et nécessaires à ses poulains, afin de leur permettre de bien gérer leur potentiel physique en raison de la chaleur, et, en même temps, jouer leur football. Certes, la mission du Mouloudia s’annonce difficile, dans un contexte généralement compliqué à jouer pour les équipes nord-africaines. Toutefois, Chaouchi and Co n’auront d’autre choix que de se battre sur le terrain afin d’arracher un résultat positif à l’extérieur, et ainsi préserver leurs chances de qualifications intactes en prévisions de la manche retour, qui aura lieu dans une semaine au stade du 5-Juillet. Mouassa a mis ses joueurs devant leurs responsabilités. Il leur a demandé surtout une concentration maximale durant la rencontre, en faisant abstraction des conditions climatiques qui ne doivent surtout pas peser sur leur moral. Ayant goutté à la joie de la consécration dans cette compétition, lors de l’année 2000 avec la JSK, Mouassa veut revivre avec le MCA, les moments forts et inoubliables vécus avec les Canaris. Il a dit aux joueurs de penser au bonheur qu’ils pourront apporter à leurs milliers de supporters s’ils parviennent à aller jusqu’au bout en Coupe de la CAF. Pour cela, il faudra d’abord passer les tours préliminaires pour se qualifier à la phase des poules. Chose dont avait échoué le Doyen, il y a deux années, en se faisant éliminer dès le premier tour éliminatoire. Cette saison, les Mouloudéens, qui sont leaders du championnat de la Ligue 1-Mobilis, ont beaucoup d’ambitions. Jouant sur trois fronts (championnat, coupe d’Algérie et coupe de la CAF), ils aspirent à au moins une consécration. Le premier responsable de l’équipe, Omar Ghrib, ne cesse d’affirmer que le Mouloudia doit redorer son blason et faire partie des meilleurs. Ses objectifs sont connus : terminer la saison avec au moins un titre, et aller très loin en coupe de la CAF. C’est pourquoi la rencontre d’aujourd’hui revêt toute son importance pour le Mouloudia. Par ailleurs, on apprend que Nekkache, qui souffre d’une blessure, et Boudebouda, cloué au lit par une forte grippe, sont improbables pour le rendez-vous de cet après-midi. Cela ne devrait pas constituer un handicap pour l’équipe algéroise, qui compte un riche effectif. Mouassa dispose de plus d’un tour dans son sac. Le MCA veut reconquérir l’Afrique et être à la hauteur de son standing de grand club.

Un trio arbitral burkinabè dirigera la rencontre. La manche retour est fixée pour le 18 février à 20h30, au stade 5-juillet (Alger). Elle sera arbitrée par un trio marocain.

Mohamed-Amine Azzouz