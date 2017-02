GRANDâ€ˆANGLE : Premier Ã©chec

Le blocage, par les États-Unis, à l’ONU, de la nomination de l'ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad comme émissaire des Nations unies en Libye, vient donner la juste mesure des difficultés auxquelles sera confronté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, tout au long de son mandat pour mener à bien sa mission. Son choix porté sur un ancien Premier ministre de l'Autorité palestinienne (2007 à 2013) et ministre des Finances à deux reprises est rejeté au prétexte que «les États-Unis ne reconnaissent pas actuellement un État palestinien ou ne soutiennent pas le signal que cette nomination enverrait aux Nations unies». C’est dire que pour sa première nomination majeure d'un émissaire dans une zone de conflit depuis son arrivée à la tête de l'ONU, début janvier, il y a de fortes chances qu’il fasse choux blanc. M. Fayyad devait remplacer l'Allemand Martin Kobler, qui était l'émissaire de l'ONU en Libye depuis novembre 2015. Pourtant, le souci du patron de l’ONU était juste d’aider à la reprise des discussions sur un accord politique chancelant. Et il n’est pas le seul à en être conscient. Lors d’un récent briefing avec la presse nationale, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, avait fait remarquer que le «processus onusien tarde à être mis en œuvre et il y a risque de dérives». Et pour cause, le conflit libyen s’est complexifié, ces derniers mois, en dépit des efforts soutenus déployés par, notamment l’Algérie qui n’a eu de cesse de défendre l’option de la solution politique. Cependant, avait tenu à expliquer M. Messahel, la solution politique à cette crise «ne doit pas être imposée, mais doit émaner des Libyens eux-mêmes, dans le cadre d'un dialogue impliquant toutes les parties libyennes concernées». Or certaines parties ont reproché à l’actuel émissaire onusien sa démarche adoptée en vue de la recherche d’une voie menant à un règlement définitif de ce conflit. Reste maintenant à savoir qu’elle va être la réaction de Guterres. Va-t-il céder au diktat de Washington et proposer la nomination d’un autre émissaire que le Palestinien Salam Fayyad ?

Nadia K.