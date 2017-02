Loi anti-immigration : Trump envisage un nouveau dÃ©cret

Le Président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il envisageait plusieurs options pour relancer son décret anti-immigration actuellement bloqué par la justice, dont la présentation d'un «nouveau» texte. «L'aspect malheureux c'est que ça prend du temps statutairement (de saisir à nouveau la justice, NDLR), mais nous gagnerons cette bataille.

Nous avons aussi beaucoup d'autres options, y compris présenter simplement un tout nouveau décret», a déclaré le président aux journalistes qui l'accompagnaient à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Toutefois, selon des responsables américains, l'option de saisir à nouveau la justice, y compris la Cour suprême, plus haute instance judiciaire du pays, n'est pas abandonnée. «Nous gardons la porte ouverte à toutes les options», ont-ils déclaré.

Donald Trump a précisé qu'il n'y aurait pas de nouvelle mesure avant la semaine prochaine «peut-être lundi ou mardi». Interrogé pour savoir s'il allait publier un nouveau décret, il a répondu :«ça pourrait vraiment être le cas. Nous devons aller vite pour des raisons de sécurité, donc ça pourrait tout à fait être le cas.» Le Président est resté cependant flou sur ce qu'il prévoit d'amender dans l'actuel décret. «Nous allons aller très fort sur la sécurité», a-t-il dit.

Donald Trump avait affirmé quelques heures auparavant, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec M. Abe, qu'il allait «poursuivre le processus judiciaire» et gagner. «D'énormes menaces pèsent sur notre pays.

Nous ne permettrons pas que cela arrive», avait-il martelé, visiblement agacé que le sujet fasse de l'ombre à sa rencontre avec M. Abe.

«On n'autorisera pas des gens qui veulent nous faire du mal à entrer dans notre pays, on autorisera l'entrée de pleins de gens qui aiment notre peuple et feront le bien de notre pays», a déclaré Donald Trump au côté du dirigeant nippon.