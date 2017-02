MÃ©diation onusienne en Libye : Lâ€™OLP dÃ©nonce le veto amÃ©ricain

Les États-Unis ont bloqué, vendredi à l'ONU, la nomination de l'ancien Premier ministre palestinien, Salam Fayyad, comme émissaire des Nations unies en Libye, selon des diplomates.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait informé cette semaine le Conseil de sécurité de son intention de nommer M. Fayyad à la tête d'une mission en Libye, pour aider à la reprise des discussions sur un accord politique chancelant. «Depuis trop longtemps, les Nations unies ont injustement favorisé l'Autorité palestinienne au détriment de nos alliés en Israël», a fait valoir l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, dans un communiqué, en exprimant sa «déception», à propos de cette nomination. «Les États-Unis ne reconnaissent pas actuellement un État palestinien ou ne soutiennent pas le signal que cette nomination enverrait aux Nations unies.

Cependant, nous encourageons les deux parties à unir leurs efforts directement pour trouver une solution», a-t-elle ajouté. «À l'avenir, les États-Unis agiront, et ne feront pas que parler, pour soutenir leurs alliés», a conclu la représentante des États-Unis, un des cinq membres permanents du Conseil et qui dispose à ce titre d'un droit de veto. Le chef de l'ONU avait donné au Conseil de sécurité jusqu'à vendredi soir pour étudier sa proposition. M. Fayyad, 64 ans, a été Premier ministre de l'Autorité palestinienne de 2007 à 2013, et a aussi été ministre des Finances à deux reprises. Il devait remplacer l'Allemand Martin Kobler, qui était l'émissaire de l'Onu en Libye depuis novembre 2015. Il s'agissait de la première nomination majeure d'un émissaire dans une zone de conflit par M. Guterres, depuis son arrivée à la tête de l'Onu début janvier. Après son élection, mais avant son arrivée à la Maison- Blanche, Donald Trump avait critiqué une résolution de l'Onu adoptée en décembre — à la faveur d'une abstention des États-Unis — qui réclamait la fin des colonies israéliennes. Mme Haley avait ensuite promis devant l'Onu de défendre les intérêts d'Israël. Les Palestiniens ont qualifié hier de «discrimination flagrante», la décision de Washington. «Bloquer cette nomination constitue un cas flagrant de discrimination fondé sur la base d'une identité nationale», a déploré, dans un communiqué, Hanane Achraoui, une dirigeante palestinienne, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). «Il est impensable que l'ambassadeur des États-Unis bloque la décision du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, en prenant comme piètre excuse que "l'ONU a été injuste en faveur de l'Autorité palestinienne aux détriments de nos alliés en Israël"», dénonce Mme Achraoui.



Entrée de groupes armés à Tripoli



Des groupes armés, notamment de la ville libyenne de Misrata (Ouest), sont arrivés cette semaine à Tripoli où ils ont annoncé la création d'une force armée «indépendante», suscitant l'inquiétude des autorités locales et de Washington. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la capitale libyenne est sous la coupe de dizaines de milices dont les allégeances et les zones de contrôle sont mouvantes. Une source proche du gouvernement d'union (GNA), basé à Tripoli et appuyé par l'Onu et les pays occidentaux, a précisé hier que la plupart des groupes armés arrivés dans la capitale faisaient partie des forces qui ont chassé l'an dernier le groupe État islamique (EI) de Syrte. «Ils se sentent maintenant marginalisés et sont à la recherche d'un appui», a ajouté cette source sous couvert de l'anonymat, précisant que des réunions étaient en cours hier avec leurs commandants «pour tenter de trouver une solution». Les États-Unis ont remarqué, vendredi «avec inquiétude, l'entrée à Tripoli de nombreux véhicules armés d'une organisation prétendant être la "garde nationale libyenne"». «Ce déploiement risque de déstabiliser davantage la sécurité déjà fragile à Tripoli», a ajouté le département d'État dans un communiqué, appelant à la construction d'une «force militaire nationale unifiée sous commandement civil capable de fournir la sécurité à tous les Libyens et de lutter contre les groupes terroristes». Mahmoud Zagal, un commandant militaire de Misrata, avait annoncé jeudi la création d'une «Garde nationale libyenne sans appartenance politique» qui aura pour mission de combattre l'EI, de sécuriser les institutions de l'État et les missions diplomatiques. M. Zagal n'a pas précisé si cette «Garde nationale» appuyait ou non le GNA. L'annonce de la création de «la garde nationale» affaiblit encore plus le GNA, qui s'apprête à lancer, avec l'appui de l'ONU, une «garde présidentielle» pour sécuriser les institutions de l'État et les missions diplomatiques.

M. T. et agences