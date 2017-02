13e grand prix national de cyclisme chahid Didouche Mourad : Saidi remporte la 2e Ã©tape

La deuxième étape de la 13e édition du grand prix national cyclisme du chahid Didouche Mourad, organisé depuis jeudi dans la commune de Didouche-Mourad (Constantine), a été remportée par le coureur Nassim Saidi de l’EAS Sûreté nationale.

Contrairement à la première étape où la pluie est venue jouer les trouble-fêtes, le soleil était bel et bien au rendez-vous pour cette deuxième manche pour permettre aux 84 coureurs engagés dans ce challenge de donner la pleine mesure de leur talent. Cette deuxième étape, longue de 120 km, dont le départ a été donné à partir de la ville de Didouche Mourad en passant par Zighoud-Youcef, El-Kantour, Aïn Bouziane (RN85), Sidi Mezghiche, Tamalous puis retour à Didouche Mourad, est revenue à Nassim Saidi de l'AS Sûreté nationale. Dans la catégorie juniors, la première marche du podium est revenue une nouvelle fois à Hamza Mansouri du VC Sovac, signant ainsi une deuxième victoire de suite. La 13e édition du grand prix national cyclisme du chahid Didouche Mourad se poursuivra samedi, avec une troisième et dernière étape, longue de 105 km. Toujours au départ depuis la commune de Didouche-Mourad, les cyclistes traverseront Hamma Bouziane, Bekira, Constantine, Aïn Smara, Oued El-Athmania (RN5), Sidi Khelifa, Ibn Ziad, Hamma Bouziane (RN3) et retour à Didouche Mourad. Le 13e grand prix national cyclisme du chahid Didouche Mourad, compte pour la 2e épreuve du challenge de la Coupe d’Algérie Cyclisme 2017.

Résultats deuxième étape (Seniors) :

1/Nassim Saidi (AS Sûreté nationale)

2/Islam Mansouri (VC Sovac)

3/Hamza Nassim (GS pétrolier)

Juniors :

1/ Hamza Mansouri (VC Sovac)

2/Alaeddine Charabil (IRB El Kantara Biskra)

3/Oussama Belchlaghem (CR Draria)