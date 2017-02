Le CABBA cale : Bira sur le dÃ©part

Le CA Bordj Bou Arréridj a concédé vendredi sa deuxième défaite de rang, cette fois-ci sur le terrain de l’A Bousaâda (1-0), lui valant d’être reléguée à la sixième place au classement en plus d’un imminent départ de son entraineur Abdelkrim Bira. Le CABBA avait pourtant réussi une ascension fulgurante depuis l’arrivée de Bira à la barre technique au milieu de la phase aller, ce qui lui a permis de se relancer dans la course à la montée. Les gars des «Bibans» se sont également offert le luxe de se qualifier aux quarts de finale de la Coupe d’Algérie où ils vont en découdre avec le CR Belouizdad (Ligue 1) à Alger. Tout baignait donc pour le CABBA avant que le club ne plonge soudainement dans la crise. Pour cause, la défaite concédée à domicile dans les dernières minutes du match face à l’ASM Oran (2-1) pour le compte de la 19e journée. Cette défaite a eu de lourdes conséquences sur l’équipe et les joueurs qui ont même failli être lynchés par des «pseudo-supporters», regrettait l’entraineur Bira qui a évoqué, ce jour-là déjà, sa démission. Mais ça ne devrait être que partie remise, étant donné que Bira a laissé entendre à ses joueurs, à l’issue du match de Bousaâda, qu’il était sur le départ, apprend-on de l’entourage du club. Le CABBA n’a pourtant pas encore perdu toutes ses chances dans la course à la montée. Quatre points seulement les séparent du troisième au classement, la JSM Béjaia, sachant que les trois premiers à l’issue de l’exercice accéderont en Ligue 1.



Classement

Classement Pts J

1). Paradou AC 44 19

2). US Biskra 33 20

3). JSM Béjaïa 32 20

4). USM Blida 29 19

5). CAB B A 28 20

--). A. Boussaâda 28 20

7). JSM Skikda 27 20

8). MC Saïda 25 19

--). ASO Chlef 25 20

--). WA Boufarik 25 20

--). ASM Oran 25 20

12). GC Mascara 24 20

13). CRB Aïn Fekrou 21 20

--). AS Khroub 21 20

5). MC El Eulma 18 19

16). RC Arbaâ 13 20