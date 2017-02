FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne du sport et travail : Abdelkrim Chouchaoui rÃ©Ã©lu Ã  la tÃªte de la FAST

Le président sortant de la Fédération algérienne du sport et travail (FAST), Abdelkrim Chouchaoui, a été réélu à la tête de l’instance fédérale, lors de l’assemblée générale élective (AGE) tenue samedi au Centre de Ghermoul (Alger). Seul candidat au poste de président, Abdelkrim Chouchaoui a été réélu à bulletin secret avec une liste composée de 8 membres pour le mandat olympique 2017-2020, en obtenant 36 voix des 37 membres présents à l’assemblée générale élective, contre un bulletin nul.

«La Fédération algérienne du sport et travail a retrouvé la sérénité et la confiance qui lui ont permis de se consacrer à l’élaboration de son programme en concertation avec les 35 ligues de wilayas», a indiqué à l’APS Abdelkrim Chouchaoui. Pour l’ancien international algérien de handball, «la FAST doit passer à une gestion plus professionnelle pour la réhabilitation de la pratique sportive dans le monde du travail.»

«La première année du mandat olympique 2017-2020 sera consacrée à la préparation des assisses nationales, l’organisation du 40e anniversaire de la création de la FAST et la tenue de l’assemblée générale ordinaire de l’Union africaine du sport et travail à Alger», a-t-il ajouté. Le bureau fédéral de la FAST est composé de 8 membres : Amraoui Djamel, Dennai Abdelmalek, Gherab Hamza, Ibaoune Youcef, Kihal Moahmed, Ould Ammar Mourad, Redjimi Djelloul et Zeghadnia Sadek.