Ligue 2 (20e journÃ©e) : Le Paradou AC, leader intouchable

Le Paradou Athletic Club poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin vers l’accession. Dans le choc des extrêmes, le leader a disposé, non sans grande difficulté à l’Arbaâ, de la lanterne rouge.

L’unique réalisation de cette confrontation très disputée a été l’œuvre de Meziani (24’). Un sucées, qui permet aux protégés du technicien espagnol, Joseph Maria Nogués de creuser un peu plus l’écart.

De son côté, le RCA poursuit sa descente aux enfers. L’autre performance du jour est à mettre à l’actif de l’US Biskra. La formation de la ville phare de la région des Zibans n’a fait qu’une bouchée de la modeste formation du CRB Ain Fekroun. Les Unionistes ont réalisé l’essentiel dans le premier half grâce aux à Allati (7’), Belgherbi (24’) et Djâabout (37’). Keffi, sur penalty, réduit la marque avant la pause, mais sans plus. En seconde période Belgherbi s’illustre à nouveau pour son doublé du jour et confirme la suprématie des locaux dans cette rencontre déséquilibrée. Un succès qui propulse l’USB à la seconde position du classement. Le CRBAF demeure, pour sa part, en position de premier relégable. Par ailleurs, la JSM Bejaia n’a pas réussi à enchaîner une troisième victoire à Oran. Les poulain du coach Ifticen ont été tenues en échec par la formation de l’ASMO, auteur d’un parcours en dents de scie cette saison. Les deux teams se sont séparés sur un score vierge (0-0). L’Amal Bou Sâada a, lui aussi, réalisé une belle opération à l’occasion de cette 20e journée. Auteurs d’une courte victoire face au Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj, l’ABS pointe au pieds du podium pour mieux suivre la course. Le seul put de la partie a été inscrit par Bentaleb sur penalty dans le premier quart d’heure de jeu. C’est aussi le cas pour l’équipe de la JSM Skikda qui est revenue avec le point du nul de Boufarik (1-1). Dans le bas du tableau, la formation de Mascara poursuit sa progression. Après une phase aller catastrophique, le GCM affiche une toute autre motivation depuis le début de la seconde partie du championnat. A domicile, le Ghali a pris le meilleur sur le Mouloudia d’El Eulma, en position de second relégable. La seule réalisation de cette confrontation assez disputé à été l’œuvre de Hachem dans l’ultime minute de la première période. Une victoire étriqué qui permet tout de même au GCM de continuer sa progression au classement. R. M.

Zetchi, Président du PAC :

« On a déjà un pied et demi en Ligue 1 »

Le président du Paradou AC, Kheireddine Zetchi, estime que son équipe a déjà posé «un pas et demi» en Ligue une algérienne de football après avoir réussi à dominer copieusement son championnat où elle compte 11 points d’avance sur son nouveau dauphin l’US Biskra après sa victoire (1-0) chez la lanterne rouge, le RC Arbaâ vendredi dans le cadre de la 20e journée. «Nous sommes proches de réaliser notre objectif qui est d’accéder en Ligue 1 la saison prochaine. Il nous reste encore 11 matchs à jouer pendant lesquels on doit engranger le maximum de points pour prouver qu’on mérite amplement notre place de leader», a déclaré Zetchi à l’APS.

L’effectif du PAC, composé dans sa majorité des joueurs issus de l’Académie de football du club créée en 2007, fait cavalier seul dans la Ligue 2 malgré la présence dans ce palier de 14 équipes ayant déjà joué dans la cour des grands algérienne. La formation algéroise, qui compte un match en moins à disputer sur le terrain du MC El Eulma, détient également une avance de 15 unités sur le quatrième, l’USM Blida, sachant que les trois premiers à l’issue de la saison accèderont parmi l’élite. «Il est vrai que nous aurons besoin de trois ou quatre victoires pour assurer notre montée, mais les joueurs devront rester concentrés sur leur sujet. Je ne veux pas qu’ils refassent le même match que face au RCA», a encore averti Zetchi qui n’a pas du tout apprécié le rendement des siens contre «Ezzarga» lorsqu’ils sont passés à côté d’une deuxième défaite de la saison.