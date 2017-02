Le Coin du copiste : Lâ€™expression de la vie

La musique pour les mélomanes qui ne peuvent pas s’en passer toute la sainte journée est juste un peu de douceur dans un monde de brutes, comme l’affirme des publicités à propos de produits dont on vante les vertus pour attirer de potentiels acheteurs. Elle est surtout pour ceux qui apprécient une mélodie ou une magnifique orchestration de la plus classique à la plus traditionnelle, une muse inconnue qui tiendrait entre une lyre en égrenant des notes pénétrantes qui procurent du plaisir infini pour nos sens libérés de la contrainte quotidienne. La musique qui nous accompagne dans nos gestes les plus simples est un antidote contre la colère sourde et la violence primitive et irrationnelle. Dans cette mesure, elle concorde bien avec l’adage qui veut qu’elle adoucisse les mœurs quand ces dernières prennent la réalité de travers. Il est aujourd’hui certain qu’elle a pris sa place dans notre pays et conquis d’autres espaces d’expression comme un vent de liberté et une soif de modernité dont notre jeunesse a tant besoin. Dans sa frange la plus rebelle, elle adopte un ton nouveau sur des airs pleins de fraîcheur et d’espoir. Cette même jeunesse qui circule dans les rues, complètement déconnectée, avec des écouteurs dans les oreilles, mine de rien, est en quête constante d’autre chose que ce qu’elle voit, elle se plonge constamment dans un monde fait de sons et de paroles comme pour se réfugier et s’isoler des bruits du monde. Ainsi et pour notre part de toutes les musiques des plus anciennes aux plus contemporaines, notre préférence est toujours allée vers les origines et les racines que l’on retrouve dans la flûte de pan. La musique des Andes pratiquée par des chanteurs et musiciens indiens dans la langue espagnole, provoque pour qui sait l’écouter à la fois des torrents de joie et de mélancolie. Nulle part ailleurs les musiciens habillés de leur pancho et chapeaux placés dans le décor combien splendides des montagnes d’Amérique latine, du Pérou entre autres, n’ont pu à l’image par exemple du morceau bien connu El Condor Pasa provoquer dans le corps et l’esprit autant d’allégresse et d’envoûtement à l’écoute pour une musique archaïque certes, mais qui se rapproche le plus de la nature et de la vie.

L. Graba