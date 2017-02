WILLIAM LEYMERGIE : Des souvenirs dâ€™enfance plein la mÃ©moire

Les internautes du web ont tous commenté la déclaration de l’animateur de l’émission de divertissement Télématin sur France 2, ce journaliste français n’a pas oublié ses années passées en Algérie dans une vidéo de Shéhérazade postée sur la toile du réseau social de Facebook. Comme beaucoup d’acteurs, chanteurs, stylistes de mode et de haute couture, écrivains, peintres, sculpteurs, réalisateurs de cinéma et cinéastes, sportifs de haut niveau, hommes politiques, hommes d’affaires et chefs d’entreprises de renommée internationale, la terre qui les a vus naître : l’Algérie, une terre nourricière, colonisée plus d’un siècle par les forces d’occupation françaises, ces enfants d’Algérie, un pays libre et indépendant aujourd’hui grâce aux sacrifices des valeureux martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954, portent même présentement l’Algérie dans leur cœur, ils font part de leur amour pour l’Algérie. Comment expliquer la teneur du message de cet animateur qui évoque Hydra, où il habitait avec sa famille jusqu’en 1967 date à laquelle il quitte l’Algérie pour vivre en France, pour effectuer des études, avant d’embrasser une carrière journalistique dans différentes chaînes de radio et de télévision françaises ? William Leymergie, surnommé par ses proches « le Kabyle » comme il le dit dans cette vidéo qui a été largement évoquée par les accrocs du web algérien, jouait avec l’équipe de jeunes Kabyles face aux petits français de son époque ; il a vécu plusieurs années à Hydra et se sent en Algérie « chez lui ». Il parle d’ Hydra et il affirme que même avec les yeux bandées il reconnaîtrait le chemin qui mène à la grande poste.

Il évoque dans cette vidéo, qui n’est pas passée inaperçue sur la toile, les lieux qui l’ont marqué, Ain Taya ou la Madrague, et sur son goût pour la chorba algérienne et le couscous préparé le dimanche. William Leymergie a passé vingt années de sa vie comme son frère et sa sœur aînés, en Algérie, au Mali et au Sénégal compte tenu des affectations de son père, officier dans les troupes coloniales. L’Algérie : une terre aimante et aimée marque l’attachement des personnes non algériennes de souche mais qui sont nées ou ont vécu en Algérie. Le journaliste a fait revivre ses souvenirs : le soleil, la mer, les villes blanches, la vie sur les terrasses, la convivialité, les échanges de victuailles avec les voisins, les marchés abondants, les fêtes colorées, les plages et le grand départ, le sentiment de quitter sa terre ancestrale. Les souvenirs se mêlent intimement à la cuisine, des repas quotidiens aux repas de fêtes, tous préparés dans l’effervescence et la joie.

Cette cuisine méditerranéenne riche en couleurs et en saveurs, une cuisine sentimentale au parfum de là-bas Des souvenirs d'enfance et d'adolescence intimes, émouvants et drôles, recréent l'atmosphère de cette Algérie perdue mais jamais oubliée. Ils décrivent les traditions et la vie quotidienne des habitants de ce pays, en harmonie avec la nature et la succession des saisons.

Cette évocation de souvenirs qui le ramènent à un pays qu’il a tant aimé de son séjour et à un port d’attache avec différentes d'anecdotes qui se rapportent à cette période un peu particulière des années 1950 et 60, un signe fort de reconnaissance et de gratitude face à la convivialité de la population et c’est tout à l’honneur de cette Algérie aimée de tous.

A. Ghomchi