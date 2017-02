Rencontre avec le chercheur Benaissa Driassa : Un regard inÃ©dit sur lâ€™origine de la langue franÃ§aise

Un débat passionné sur l’origine de la langue française a été abordé mercredi dernier au siège de l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, par le chercheur Benaïssa Driassa avec des écrivains et traducteurs.

C’est un thème qui a suscité beaucoup de réactions de la part des assistants. L’auteur du livre intitulé Les susceptibles origines du vocabulaire de la langue française, traite de cette langue du point de vue linguistique. Cette étude sera publiée prochainement, et est considéré comme le résultat de huit ans de recherche sur l’origine de la langue française, dont l’auteur fait remonter l’origine jusqu’au XIIe siècle. Il indiquera que la langue française a évolué à la fois grâce au travail des chercheurs d’un côté et avec l’évolution de la société d’un autre côté. Dans un débat qui s’est avéré très curieusement vraiment chaud, le chercheur Benaissa Driassa, a cité des termes français utilisés jusqu’au jour d’aujourd’hui, dont gymnastique qui vient de l’arabe ‘‘el gisme elnachite’’ (le corps actif) ; communauté qui vient de ‘‘k’oum’’ ; boulangerie qui vient de ‘‘Abouelaadjine’’, impact qui vient de ‘‘Ibkaate’’, impasse qui vient de ‘‘Ihbass’’. En ce qui concerne les autochtones de la région assyrienne, le conférencier a dit que cette région est le berceau de toutes les civilisations connues aujourd’hui et auparavant.

L’un des intervenants à ce débat fructueux a appelé à inclure l’histoire de la langue française dans le programme universitaire, pour pouvoir mettre en lumière les langues dérivées de la langue arabe et le dialecte libano-syrien.

Hichem Hamza