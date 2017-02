MÃ¨res cÃ©libataires : Un tabou et des victimes

Elles représentent la honte de leurs proches parce qu’elles sont tombées enceintes de manière «illégitime». Elles sont parfois amenées à quitter leur familles pour être, soit hébergées dans des centres, soit finir dans la rue pour les moins chanceuses…

Stigmatisées par la société et rejetées par leurs familles et sont souvent soumises à une précarité économique. Ces mères célibataires se retrouvent dans l’obligation de couper toutes racines familiales de leurs bébés, ells les abandonnent pour rester anonymes et éviter la détresse et le marasme social. Elles ne laissent ni trace, ni adresse, ni nom, préférant s’éclipser pour ne pas affronter le regard accusateur d’une société intransigeante. L’enfant abandonné restera toujours ce nouveau-né, trouvé et placé sous la tutelle de l’assistance publique, confronté à l’incompréhension d’une société pas toujours tolérable. Ils ont été 1.237 enfants placés dans les centres d'accueil à travers 41 wilayas pour l’année 2016, a indiqué la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, en réponse à une question d'un membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le phénomène de «la hausse du nombre des enfants nés hors mariage ces dernières années.



363 enfants nés hors mariage récupérés par leurs mères biologique



363 enfants ont pu être récupérés par leur mère biologique. Il faut signaler en effet que l’essence même de la politique de prise en charge de ces enfants abandonnés consiste dans la mise en place de dispositions d’aide et de soutien aux mères célibataires les encourageant à reprendre leurs enfants. Ces dispositions se résument en l’octroi d’une prime à toute femme qui accepte de reprendre son enfant placé dans des centres d’assistance, assortie à terme, pour celles qui en ont les compétences, d’une possibilité d’emploi. Par ailleurs, une aide financière est octroyée aux parents des mères célibataires qui acceptent de reprendre leur progéniture. Les statistiques révèlent en effet que 99% des mères célibataires qui abandonnent leurs enfants viennent de milieux pauvres et démunis. Le manque de moyens est donc l’autre facteur qui contraint ces mères à couper les liens avec leur bébé. Toutefois, et malgré ces encouragements et ces soutiens financiers, le nombre de mères célibataires qui acceptent de reprendre et de s’occuper de leurs enfants nés hors mariage, reste très minime. En revanche les demandes d’adoption d’enfants orphelins ou abandonnés à travers la kafala sont de plus en plus nombreuses. Pour La présidente de l’association des enfants nés sous X, «Ettifl Albarie» (l’enfant innocent), Wahiba Tamer, «Les enfants sans affiliation ne sont pas nés pour vivre à vie dans des centres d’accueil.



Faciliter les procédures d’adoption (kafala)



L’État doit faciliter les procédures d’adoption (kafala) pour leur donner une famille». La responsable a appelé à la mise en œuvre d’un dispositif de protection des enfants sans affiliation au niveau des centres. «Il n’est pas normal qu’un enfant résidant dans un centre soit transféré à l’âge de 14 ans vers un autre au risque de perdre ses repères». Les sociologues affirment que ce phénomène des mères célibataires a pris de l'ampleur pour diverses raisons, la pauvreté qui a poussé des jeunes filles à la prostitution, l'ouverture médiatique, la moyenne d'âge du mariage qui dépasse les 28 ans pour les filles et 33 ans pour les garçons, ce qui les poussent à chercher des relations hors mariage. «Les mères célibataires et leurs enfants doivent bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement plus important et avoir un statut juridique et social afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle» estime Mme Meriem Bouhadid, avocate. «Traiter radicalement ce fait sociétal passe d'abord par l'initiation de large campagnes de sensibilisation visant à faire dissiper les préjugés sur ces victimes, à instaurer une communication familiale, notamment à appeler à une éducation sexuelle et inciter à une révision du code de la famille dans lequel des lois claires protégeant la mère fille ainsi que son enfant doivent être adoptées» renchérit notre interlocutrice. La ministre de la Solidarité précise pour sa part que «que le phénomène des mères célibataires était «la responsabilité de tous, élite, familles et société civile».

Farida Larbi