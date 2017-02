Tizi-Ouzou : 3.283 usagers de la route sensibilisÃ©s en janvier dernier

Dans le cadre de leurs activités, les services de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont eu à traiter durant le mois de janvier écoulé différentes affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, les biens, à l’ordre public, aux infractions aux législations, atteintes à la pudeur, ainsi que de la criminalité sous toute ses formes. Au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (Coups et blessures volontaires, menaces et injures …etc.) les services de la Police judiciaire ont traité durant la période indiquée 130 affaires, mettant en cause 178 personnes, dont 20 femmes et 10 mineurs, selon le bilan rendu public jeudi dernier. 48 des 130 personnes mises en cause dans ces affaires ont été présentées au parquet qui a ordonné la mise en détention préventives de 4 personnes, la citation à comparaître de 42, et la constitution de 97 dossiers judiciaires au parquet dans le cadre de ces mêmes affaires et la liberté provisoire pour deux personnes.

Concernant les affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (Atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 30 affaires, impliquant 38 personnes, dont une 2 femme et un ressortissant étranger. Sur les 38 personnes impliquées dans ces affaires, 12 ont été présentées au parquet qui a ordonné 3 mises en détention préventive, 9 citations à comparaître alors que 22 dossiers judiciaires ont été transmis au Parquet. Au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont eu à traiter durant le même mois 8 affaires mettant en cause 24 personnes. 19 personnes ont été placées en détention préventive, deux citées à comparaître, une liberté provisoire et un dossier judiciaire transmis au parquet dans le cadre de ces affaires, lit-on dans ce communiqué bilan. Durant la même période, les mêmes services ont eu à traiter 42 affaires liées aux affaires relatives aux crimes et délits contre la Chose Publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitué), dans lesquelles sont impliquées 112 personnes, dont ressortissants étrangers, 1 mineur et 1 femme. Sur les 42 personnes qui ont été présentées au parquet dans le cadre de ces affaires, 8 ont été placées en détention préventive, 7 citées à comparaître, 25 laissées liberté provisoire, tandis que 20 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet, lit-on dans le communiqué bilan de la sûreté de wilaya. Quatre affaires relatives aux atteintes aux familles et bonnes mœurs dans lesquelles sont impliquées 6 personnes ont été également traitées durant le même mois. Présentées toutes au parquet 4 ont été placées en détention préventive, une citée à comparaître et une en liberté provisoire, a-t-on indiqué de même source. Concernant le volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont élucidé 4 affaires impliquant 7 personnes, dont une femme a été citée à comparaître et des dossiers judiciaires ont été constitués à l’encontre des trois autres. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 291 opérations coup de poing, ont été, par ailleurs, menées durant la période considérée, ciblant 313 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction). 2.429 personnes, dont 7 femmes, 3 mineurs et 12 ressortissants étrangers, ont été contrôlées durant ces opérations. 46 d’entre elles ont été présentées au parquet pour divers délits, à savoir 12 pour séjour illégal, 2 pour détention de stupéfiants, 13 faisant objet de recherches et 19 pour divers autres délits. Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de 12 personnes, la citation à comparaître pour 20 autres entre autres. En matière de sécurité publique, le service concerné a recensé 31 accidents de la circulation au cours desquels 33 personnes ont été blessées. Le contrôle routier s’est soldé également durant ce mois par 25 mises en fourrière, 1.131 contraventions, 410 retraits de permis de conduire et 442 opérations de d’intervention, selon toujours le bilan rendu public. Durant la même période, pas moins de 3.283 usagers de la route ont été sensibilisés par les services de police en collaboration avec les différents partenaires. Enfin, dans le cadre du suivi et gestion des commerces réglementés, le service de police générale et réglementation a procédé durant cette même période à l’exécution de 9 arrêtés de fermeture de débits de boissons alcoolisées, de 38 autres commerces, en plus de la proposition de fermetures de 4 autres débits de boissons de différentes catégories et 50 contrôles et suivi (divers commerce).

Bel. Adrar