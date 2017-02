DÃ©veloppement durable : Les lÃ©gumineuses, de puissants alliÃ©s

La FAO a clôturé vendredi l’Année internationale des légumineuses (AIL), estimant que « les haricots, les lentilles et les pois chiches sont de petits mais puissants alliés en vue de réaliser les objectifs de développement durable», a-t-elle indiqué sur son site web. Par définition, les légumineuses sont les graines sèches et comestibles des plantes qui appartiennent à la famille des légumes et elles sont remplies de minéraux tels que le fer, le zinc et le folate. De l’ ‘‘houmous’’ au ‘‘falafel’’, en passant par le ‘‘dahl’’ et les haricots cuits, les légumineuses font partie depuis des siècles de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Pour rappel, l’Année internationale des légumineuses a été lancée en novembre 2015, avec le slogan «Des graines pour nourrir l’avenir» et l’Assemblée générale de l’ONU a chargé la FAO de diriger sa mise en œuvre. Depuis, il a été question d’encourager les connexions entre acteurs clés, par exemple entre organisations d’agriculteurs et secteur privé, afin de faciliter le partage d’informations et le dialogue politique sur la production, le commerce et la consommation de légumineuses. Des experts en politique et en recherche ont résolu des problèmes majeurs liés aux légumineuses lors de forums internationaux et des comités nationaux ont été établis, a indiqué la FAO, a informé la même source.