PÃªche : La spÃ©culation cible la sardine

Filets de pêche interdits, utilisation d’explosifs, récolte du corail... Bellout Hocine, président du Comité national des marins-pêcheurs a fait l’état des lieux de la situation anarchique qui règne aujourd’hui dans le secteur de la pêche… Une rencontre-débat a été organisée, hier au siège de l’Union générale des commerçant et artisans algériens (UGCAA) à Alger sur le thème : « pollution des plages et pêche à l’explosif ». Animé par le président du comité national des marins-pêcheurs, Bellout Hocine, cette importante rencontre a permis aux participants de soulever plusieurs questions liées notamment à la situation actuelle du secteur de la pêche et surtout sur les principaux facteurs qui ont contribué à la hausse des prix de la sardine. Un produit, d’ailleurs très demandé par les consommateurs, surtout les familles avec un faible revenu. S’exprimant en marge de cette rencontre, Hocine Bellout a tenu à souligner que les prix de la sardine affichés à plus de 800 DA le kilogramme est dû à une minorité de marchands qui contrôlent toutes les transactions commerciales du marché du poisson. « Ce n’est pas pour une raison de baisse de l’offre par rapport à la demande du marché... », a-t-il mis en relief, avant d’ajouter « la quantité de la pêche actuelle ne dépasse pas les 72.000 de tonnes. Et à ce jour nous n’avons pas atteint les 400.000 tonnes de poisson, comme l’a annoncé récemment le ministre chargé du secteur ». « Si réellement on a atteint les 400.000 tonnes de poissons pêchés, pourquoi dans ce cas on importe les 600.000 tonnes de poissons », s’interroge-t-il ? S’agissant de la réduction de la quantité de pêche, il a fait savoir que cela est dû essentiellement à plusieurs factures à savoir : la pollution, le non-respect des périodes de repos biologique ou encore l’extraction anarchique du sable des côtes et le pillage du corail. Allons plus loin dans ses déclarations, le conférencier, trouve regrettable le fait qu’il y a plusieurs marins-pêcheurs sans foi ni loi qui ne respectent aucune réglementation. « Ces derniers pêchent dans des zones interdites, en utilisant tous les moyens à leur disposition, comme les filets interdits au niveau mondial ou encore la dynamite », a-t-il dit. Et de poursuivre « le poisson est aujourd’hui en train de quitter les côtes algériennes. La sardine, qui était abondante à un certain temps, est devenue l’une des espèces menacées ». Mettant à profit cette occasion le président des marins-pêcheurs a tiré la sonnette d’alarme quant à la situation du domaine de la pêche en indiquant en des termes précis : « Si on continue dans cette situation alarmante je suis sûr qu’on va passer dans les années à venir à l’importation de 800.000 tonnes au lieu de 600.000 tonnes importés actuellement...

On n’arrive même pas à pécher 20.000 tonnes de poissons par an ! ».

M. A. Z.