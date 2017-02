SANIST 2017 : La sous-traitance, un facteur dâ€™intÃ©gration industrielle

L’adoption récente de la loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprise devra ouvrir de grandes perspectives au développement de la filière de sous-traitance, en Algérie. Un axe retenu dans le cadre de la réorganisation du secteur public marchand, comme étant un facteur d’intégration industrielle et qui devra bénéficier d’actions de soutien pour asseoir une véritable stratégie pour la promotion de ce segment naissant mais prometteur. Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdeslam Bouchouareb, a déclaré, lors de sorties sur le terrain, que «l’année 2017 sera celle de la sous-traitance», qui est «l’une des priorités primordiales du gouvernement, et ce afin de booster la machine industrielle locale au lieu de recourir à l’importation». Aussi, les mesures incitatives, au titre de la loi de finances 2017, prises en faveur des investisseurs dans ce créneau traduisent cette volonté quant à l’encouragement de cette activité par les pouvoirs publics dans le sillage de la politique de production-substitution. La sous-traitance ainsi dotée d’un encadrement spécifique, et d’objectifs précis, devra restituer son rôle dans la nouvelle stratégie industrielle. Il s’agira essentiellement de consolider les filières appelées à concourir à l’émergence de pôles de production selon des normes et standards internationaux. Dans cette optique, la 4e édition du Salon national inversé de la sous-traitance « SANIST », qui sera organisé, 03 au 06 avril 2017 au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, sous le haut patronage du le Président de la République, avec le soutien actif du ministère de l’Industrie et des Mines et en partenariat avec la SAFEX, l’ANDI et les Bourses de sous-traitance devra mettre en évidence l’importance de cette activité dans l’accompagnement de l’industrie nationale et la nécessité pour les investisseurs de contribuer à son, développement. Aussi, le Salon se fixe comme objectif de promouvoir les relations de sous-traitance entre les entreprises nationales industrielles, grandes entreprises, PMI et micro entreprises, de renforcer le tissu industriel et substituer la production locale aux importations. Il y a lieu de souligner que dans le cas de Salon inversé de sous-traitance, les exposants qui sont les acheteurs viennent exposer leurs besoins en produits, fournitures ou services. Les vendeurs sont là en visiteurs pour prendre connaissance des besoins des acheteurs et y répondre, sur la base des conditions techniques et commerciales exigées, et de négociations entre les deux parties. Par conséquent, le SANIST est un Salon réservé exclusivement aux industriels et prestataires de services nationaux, excluant toute présence, qu’elle soit, directe ou indirecte d’entreprises ou de fournisseurs étrangers, ni en qualité d’exposant ni en qualité de visiteur.

Le Salon qui intervient dans une phase décisive de l’industrie nationale, est, dans ce sens, une traduction concrète des orientations des autorités du pays visant la promotion, le développement et la protection de la production nationale. Les objectifs ciblés consistent à « permettre à un maximum de donneurs d’ordre et de receveurs d’ordres algériens de se rencontrer, à contribuer à la substitution de la production nationale aux importations, à accroître l’intégration industrielle nationale par le développement de la sous-traitance, à améliorer la connaissance du potentiel de production nationale. Il s’agira également de « favoriser la diversification de la production nationale, et de susciter des investissements de la part des PME et des PMI pour répondre aux besoins exprimés par les donneurs d’ordres et non satisfaits par le potentiel existant ».

D. Akila