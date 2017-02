COMMENTAIRE : De l’identité algérienne

L’Islam, l’arabité et l’amazighité sont les composantes fondamentales de l’identité algérienne, des composantes que l’Etat est constitutionnellement en charge de défendre, de promouvoir et de développer.

Ainsi, concernant l’amazighité force est de constater la fulgurante avancée de la langue amazight qui, de langue nationale, a été promue au rang de langue officielle à la faveur de la dernière révision de la constitution. En son article 4, la Loi organique du pays stipule que «l’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national». La création dans cette optique d’une Académie algérienne de la langue amazighe placée sous la haute autorité du Président de la République vise la concrétisation de ce nouveau statut de langue officielle sur la base de travaux d’experts. Un cheminement serein et hautement responsable pour assurer cette constitutionnalisation et cette officialisation de la langue aamazight des meilleures conditions de concrétisation et de généralisation. Place aux experts et aux compétences scientifiques pour jeter les jalons et encadrer le travail sur les plans linguistiques en vue d’abord de sauvegarder cette langue et permettre son apprentissage en une méthodologie consensuelle qui tiendra compte de sa réalité plurielle. Enseigner, écrire le Tamazight uniformément partout à travers le pays pour qu’autant le berbérophone que l’arabophone s’y retrouve. Cimenter davantage l’unité du pays et sa cohésion sociale, raffermir l’identité algérienne à travers ses différentes composantes représente assurément une des démarches du Président de la République qui a su transcender, il faut le souligner, certaines réticences et appréhensions. Comme l’a relevé le Secrétaire général du Haut commissariat à l’Amazighité « le pays doit la concrétisation de cette avancée majeure et légitime à la vision et à l’engagement éclairés du Président Bouteflika ».

A. M. A.