Victorieux du MOB (3-0) : Le Chabab séduit

Le CR Belouizdad a réussi une belle performance, jeudi dernier, sur son terrain du 20-Août 1955, devant un stade plein. Il a en effet administré une véritable raclée à son invité du jour, le Mouloudia de Béjaià, chez qui rien ne va plus sur le plan des résultats. Cherfaoui et ses compères l’ont emporté largement sur un score sans appel de 3-0, grâce à un superbe doublé de son nouvel attaquant, transfuge de l’O Médéa, Hamia (49’ et 68 sp) et son autre buteur Lakroum, incorporé dans les derniers instants de la partie (90’). Le Chabab a dominé les débats durant pratiquement toute la rencontre. Il était bien en place et bien organisé avec un onze bien en verve composé par le coach Badou Zaki comme suit : Salhi, Draoui, Nemdil, Naâmani, Cherfaoui (cap), Heriat, Lamhene (Aribi), Izghouti, Hamia (Lakroum), Yahia Chérif (Khoudir), Feham. Le MOB pour sa part, qui s’enfonce et qui réduit sensiblement ses chances de maintien, a joué avec l’équipe suivante : Rahmani, Khadir, Bencherifa, Lakhdari, Benmelouka, Sidibé, Boucherit, Boulemdais, Messaadia, Yaya, Rahal. Henkouche a ensuite incorporé en cours de jeu Baouali, Salhi et Belkacemi. Les Crabes ont essayé de contenir l’équipe de Laâqiba sans résultat. Le CRB a eu le mérite de s’appliquer, d’occuper rationnellement le terrain et de se montrer patient. La première période s’est terminée sur un score vierge. Mais les correctifs apportés par le technicien marocain lors de la pause-citron ont porté leurs fruits et ont permis à ses poulains de passer à la vitesse supérieure. Ils réussirent à prendre à défaut une équipe mobiste qui avait de la peine à faire face aux coups de boutoir des Feham, Yahia-Chérif, Lamhène, Hamia et Izghouti. Ce dernier a été à notre sens la révélation du Chabab lors de cette confrontation. Par son abattage, sa bonne lecture du jeu, sa discipline tactique, il a fait étalage d’un talent pur qui fera parler de lui à l’avenir. Un nom sans conteste à retenir. Autre satisfaction du CRB, l’entrée tonitruante en matière de son nouvel attaquant et actuel buteur du championnat, Hamia, hauteur d’un doublé pour sa première titularisation chez les Rouge et Blanc. Depuis l’arrivée de Badou Zaki à la barre technique belouizdadie, le Chabab semble retrouver son équilibre et les progrès réalisés par l’équipe sont évidents sur tous les plans, à chacune de ses sorties. De bon augure pour la suite du championnat, au grand bonheur des fans belcourtois, ravis par la prestation des leurs face aux Béjaouis. Ces derniers ne veulent pas abdiquer, mais au train où vont les choses, cela ne présage rien de rassurant quant à la possibilité de voir l’équipe de Bgayet se maintenir en Ligue 1-Mobilis. Les Crabes doivent réagir au plus vite, sinon ça sera direction la Ligue 2, la saison prochaine. Hélas pour cette sympathique équipe et ses milliers de supporters. L’arrivée à la tête du club à l’intersaison de Attia a ruiné l’équipe en tout point de vue, même si la participation mobiste à la Ligue des champions africaine a porté finalement préjudice à l’équipe, faute d’avoir eu un solide et riche effectif à ce moment-là pour faire face aux différentes compétitions auxquelles était engagé le Mouloudia de Béjaià.

M.-A. A.