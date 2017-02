Après sa défaite à Constantine (1-0) : L’USMA sous pression

La défaite concédée par l'USM Alger, jeudi à Constantine (1-0) face au CSC local a suscité une vive colère chez les supporters. Certains d'entre ceux qui ont fait le déplacement à Constantine ne se sont d'ailleurs pas empêché de le faire savoir, parfois même sur un ton élevé, aux joueurs, à l'aéroport. Il s'en était même suivi un accrochage plus ou moins violent, ce qui dénote le climat électrique qui prévaut actuellement chez les Usmistes. En effet, le nul concédé à domicile le week-end dernier face au DRBT avait déjà suscité une certaine pression au sein du groupe. Les joueurs savaient qu'il fallait surtout ne pas perdre à Constantine, sous peine de s'éloigner un peu plus du podium et faire accroître la pression sur les épaules des joueurs. Mais au-delà des résultats, c'est surtout la manière qui semble déplaire le plus aux supporters et aux dirigeants. L'on se souvient que lors du match face au DRBT, le président Haddad avait quitté le stade prématurément, signe de sa déception de la prestation de l'équipe. Paul Put n'a de son côté pas réussi à s'expliquer la baisse de forme de son équipe. Il a pourtant assuré que tous les aspects sont travaillés aux entraînements et que rien n'est laissé au hasard. Simple passage à vide ou véritable crise de résultats? Il n'en demeure pas moins que les Rouge et Noir doivent vite se ressaisir et se remettre à gagner des matches, sous peine de plomber leur fin de saison. Il est vrai que les signaux ne sont pas au rouge pour autant, mais les prestations des coéquipiers de Chafai ne sont guère rassurantes, d'où la nécessité d'y mettre fin et repartir du bon pied avec l'ambition de terminer la saison avec un titre.

Amar Benrabah