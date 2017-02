Après sa victoire contre le MCO (2-0) : El-Khadra vise le titre

S’il y a bien une équipe qui fonctionne bien et qui impressionne en ce moment, c’est l’USM Bel-Abbès, drivée par l’ex-joueur international Si Tahar Chérif El-Ouazzani, qui enchaîne les victoires et les bonnes performances.

Une équipe pleine de talents, concoctée par un technicien qui confirme de saison en saison qu’il fait désormais partie des meilleurs coachs nationaux actuels.

Cherif-El-Ouazzani et les dirigeants du club ont su mener jusque-là El-Khadra vers le succès. Qualifiée en quart de finale de la Coupe d’Algérie, Bel-Abbès avance d’un pas sûr en championnat. Après avoir battu le Nasria au stade 20- Août 1955 (2-1), voilà que les camarades de Cherifi remportent jeudi, et haut la main, sur leur terrain fétiche, le derby face au MC Oran (2-0), qui demeure un sérieux client, grâce aux buts de Zouari (45’) et Balegh (58’).

Cela, même si les Hamraoua semblent marquer le pas depuis au moins trois journées à présent. Devant des gradins avec une assistance record de près de 40 000 inconditionnels, composée des galeries des deux clubs, l’équipe à Si Tahar a fourni un match plein et a amplement mérité sa victoire. Les gars de la Mekerra pratiquent un beau football et séduisent. L’état d’esprit imprégné au groupe par l’entraîneur constitue l’un des aspects qui font la force du groupe bélabessien. Une solidarité à toute épreuve et une joie de jouer qui permettent aux gars de l’USMBA de faire preuve de leur savoir-faire sur le terrain.

Un vrai plaisir de voir cette formation jouer. Poussée par un public en or, qui rêvait depuis des années de voir son équipe à ce niveau, celui-ci ne manque aucune occasion de venir donner de la voix pour lui apporter son soutien indéfectible. Un soutien qui ne laisse aucunement les joueurs insensibles.

Au contraire, il les stimule et les aide à gagner en confiance à chaque match. La direction du club ne lésine sur aucun effort ou moyen pour mettre le groupe dans les meilleures conditions. Mais il faut le dire et insister là-dessus, l’USMBA est dirigée par un grand monsieur et ancien grand joueur à son époque, Si-Tahar Chérif-El-Ouazzani, accompagné des membres de son staff technique. Son apport dans la réussite de l’USMBA est incommensurable. Pour ce faire, il faut être un meneur d’hommes. Tel est le cas de C.E.O.

Ainsi, Bel-Abbès se hisse en toute logique à la seconde place du championnat et occupe donc le poste de dauphin, à un seul petit point du MC Alger, qui compte un match en moins.

A ce stade de la compétition, il faut le dire aujourd’hui, El-Khadra est bien partie pour jouer carrément la carte du titre de champion de l’exercice 2016-2017. Tout Bel-Abbès en rêve désormais. La bataille sera rude entre les différents concurrents que sont le MCA, l’USMBA, l’ESS, le MCO, l’OM et l’USMA, qui occupent le haut du tableau. A Bel-Abbès, tout le monde retrouve le sourire grâce aux exploits des Balegh, Bounoua, Bachiri, Benabderahmane, Korbiaa, Cherifi, Bouguelmouna et tous leurs camarades. Le rêve est permis…

Mohamed-Amine Azzouz