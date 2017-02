Fédération algérienne des Sociétés d’Aviron et de Canoë-Kayak : AGE le 17 février

Alors que la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (FASACK), devait tenir son AG élective le vendredi 3 février 2017, au niveau du complexe Ghermoul, à 09h00, une correspondance du secrétaire général de la FASACK, a tenu à informer à temps, les membres de l’AG, de son report à une date ultérieure. Pour ce qui est des raisons invoquées, le SG de la fédération leur a fait savoir que conformément à la correspondance émanant du MJS relative à l’évaluation et l’examen des bilans moral et financier des mandats olympiques 2013-2016 par les services concernés de l’administration centrale, l’AGE en question a été reportée à une date ultérieure.



Bouaoud, seul candidat



Un seul candidat est en lice. Il s’agit de M. Abdelmadjid Bouaoud, né en 1969 à Alger, 1er vice-président sortant, est candidat au poste de président de la FASACK. Il dispose du profil requis et nécessaire pour prétendre diriger la FASACK, si l’urne le hisse au poste de président de l’instance fédérale.

En effet, Abdelmadjid Bouaoud a été rameur puis entraîneur du Sport Nautique d’Alger. Il a aussi occupé le poste de Président de la Ligue Algéroise d’aviron et de canoë durant deux mandats. Fondateur de l’école d’aviron d’Alger et du Rowing Club de Kabylie de Tizi-Ouzou, premier club d’aviron en Algérie implanté en milieu rural. 1er vice-président de la FASACK et organisateur de la 1re traversée de la baie d’Alger en kayak, introduisant le kayak en Algérie. Il a eu le mérite d’être l’organisateur de la 1re régate internationale du « Huit » en aviron.

Pour ce qui est de son programme d’action qui concerne la période 2017-2021, Bouaoud œuvrera à la mise en place d’une politique de développement, s’inscrivant dans la continuité du précédent mandat, articulé sur les axes majeurs suivant : apporter aux équipes nationales les moyens de s’affirmer au niveau continental et progresser dans le classement international, rehausser le niveau d’organisation de nos événements : la réussite des Jeux africains de la jeunesse 2018 et la préparation des Jeux méditerranées 2021, développer de nouvelles pratiques : aviron de mer, canoë (discipline olympique), et slalom en eau plate (format jeux Olympique de la jeunesse), soit des disciplines attractives et spectaculaire, et enfin encourager et consolider le sport féminin. Abdelmadjid Bouaoud dispose donc d’un programme bien définie, riche et très intéressant, avec des ambitions nouvelles pour les disciplines d’aviron et de canoë kayak. La date de l’AGE a été fixée au 17 février prochain et aura lieu au niveau de la salle de conférence du COA.

Mohamed-Amine Azzouz