Challenge National FAA : Cross « Bouzid-Chaal » aujourd’hui à Sétif

La 3e édition du cross « Bouzid-Chaal » sera courue ce samedi matin, à partir de 9h00, sur le parcours de Bouslam, mitoyen de l’Académie des sports olympiques El Baz de Sétif. Cette manifestation sportive populaire compte pour la 9e étape du Challenge National de cross-country de la Fédération Algérienne d’athlétisme (FAA) de la saison en cours. Un cross qui intervient après celui de Tlemcen, disputé samedi dernier.

L’édition 2017 du cross « Bouzid-Saal » est jumelée avec le championnat régional de cross-country de la région Nord-Est, issue du découpage de la FAA. Il sera marqué par la participation de quelques 1.500 athlètes (filles et garçons), issus des wilayas de Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tizi Ouzou et Bouira. Un « Régional » qualificatif pour le championnat d’Algérie de cross qui se déroulera le 11 mars prochain, à Sidi Bel-Abbès.

Outre ceux qui viendront prendre part au championnat régional, il y aura d’autres crosswoman et crossman qui viendront d’autres wilayas pour disputer cette étape du Challenge National et tenter de décrocher des places sur le podium. Pour d’autres, il s’agit de jauger du niveau de leur préparation à cette phase proche du déroulement du championnat d’Algérie. Là, il s’agit des athlètes de l’élite nationale de demi-fond qui aspirent à décrocher l’une des places qualificatives pour les Championnats du Monde de cross-country, prévus le 26 mars 2017, à Kampala City (Ouganda).

A Sétif, le programme prévoit une 7e épreuve du Challenge National : le cross court. Ainsi, après Chlef, le 4 janvier dernier, Sétif est le second cross court de la saison et sera couru sur 4 km. Situé à proximité de l’école nationale des sports olympiques d’El-Baz, à la sortie ouest de la capitale des Hauts plateaux, le magnifique parcours de Bouslam est plat, roulant et ne comporte pas d’obstacles particuliers. En gazonné, c’est un parcours réputé très difficile en raison de son sol en terre végétale très humide, boueux par endroits.

Nabil Ziani