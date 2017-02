Coupe de la CAF : Monrovia (Liberia) 3 - JSK 0

La JS Kabylie a concédé hier au Liberia, une lourde défaite face à l’équipe de Monrovia sur le score de trois buts à zéro. Ce qui compliquera sa mission lors de la manche retour qui aura lieu dans une semaine à Tizi-Ouzou. Les Canaris n’ont pas pu récupérer du match de championnat de mardi devant l’ES Sétif (1-1). Rajoutez-y le long voyage effectué jeudi en direction du lointain Liberia de George Weah, où un accueil chaleureux leur a été réservé et aussi le fait d’avoir jouer dès le lendemain de leur arrivée, soit hier. Ereintés et peinant en championnat, Rial et ses camarades sont passés complètement à côté de leur sujet. Rien ne va plus à la JSK, qui occupe une peu reluisante place de relégable en Ligue 1-Mobilis. Elle doit à notre sens concentrer ses efforts sur son maintien au sein de l’élite du football national qu’elle n’a jamais quitté depuis qu’elle y a accéder en 1968. Elle doit éviter surtout de vivre les scénarios du MCEE et du MOB.

M.-A. A.