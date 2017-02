JS Saoura 1 - Enugu Rangers (Nigeria) 1 : La chance fait défaut aux Algériens

Historique. La JS Saoura à pris part, hier soir au stade du 20-Août de Bechar, à sa première rencontre internationale. Pour le compte de la premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions d'Afrique, les coéquipiers de Djalit ont été tenus en échec par le représentant nigérian Enugu Rangers (1-1). L’expérience a fait la différence dans cette confrontation, malgré une nette domination de la JSS.

Les protégés de Khouda, poussés par leurs fidèles supporteurs, ont eu une entame de match tonitruante. Adoptant un schéma de base portée vers l'avant (4-2-3-1, avec un bloc médian), a formation locale a rapidement pris l'initiative du jeu à son compte. Monopolisant le cuir, les joueurs de la Saoura se sont montrés très dangereux. 10', Bourdim, d'un geste acrobatique manque de peu d'ouvrir la marque. La balle a été sauvée sur la ligne par un défenseur. Mais ce n'est que partie remise. 31', le milieu de terrain offensif de la JSS s'illustre à nouveau et parvient à tromper la vigilance du gardien Bonsu. D'un superbe coup franc direct, Bourdim ouvre la marque. Dans la foulée, Zaidi manque le cadre de peu. De son côté, l'équipe nigériane a d'emblée opté pour la prudence en évoluant dans la configuration adéquate (4-4-2 en losange) et un jeu direct. Visiblement plus aguerris aux compétitions continentales, les Rangers ont su rester patients pour bien choisir le moment opportun pour frapper. 39', Bobby profite d'un mauvais positionnement de la défense locale pour égaliser. Seul dans la défense, il loge en toute quiétude le cuir dans les filets de Djemili. Juste avant la pause, Ossas oblige le portier de la JSS à se coucher pour sortir la balle en corner. De retour des vestiaires, les protégés du coach Khouda ont redoublé d'efforts pour tenter de reprendre l'avantage, prenant de plus en plus de risques. Toutefois, les attaquants de la Saoura, confondant vitesse et précipitation, ont pesé sur la défense adverse sans pour autant parvenir à scorer. 48', le tir de Bourdim est repoussé par le poteau. 61', le heading de Zaidi passe tout près du cadre. 67', la balle de Djalit vient mourir sur la transversale. 69', la tête piquée de Bousmaha a failli faire mouche. 77', Bourdim, meilleur homme sur le terrain contraint Bonsu à se déployer pour repousser le cuir en corner. 80', la balle de Djalit est bien bloquée par le portier des Rangers. 89', Bonsu se couche pour arrêter la balle de Hamia. Un score qui n'arrange pas les affaires de la formation algérienne, en prévision du match retour. Néanmoins, les coéquipiers de Djalit gardent leurs chances de qualification intactes.

Rédha M.