M. Sellal à l’apn : « SE PRÉSERVER CONTRE TOUTE FORME D’EXTRÉMISME »

L’Assemblée populaire nationale a repris, jeudi dernier, ses travaux en séance plénière. La séance, présidée par Larbi Ould- Khelifa, a été consacrée aux questions orales.

Les préoccupations des députés ont été adressées au Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à la ministre de la Solidarité nationale, Mme Mounia Meslem, et au ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Ghania Eddalia.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a mis en avant les efforts de l'Etat pour préserver l'identité culturelle de l'Algérie et protéger ses constantes religieuses et historiques par l'organisation de plusieurs colloques nationaux et internationaux en faveur de cette démarche.

En réponse à une question orale d'un membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur les raisons de la non-organisation de colloques sur la pensée islamique au cours des dernières années, lue en son nom par Mme Ghania Eddalia, M. Sellal a précisé que l'Etat avait « veillé ces dernières années à poursuivre (...) l'organisation de nombreux colloques nationaux et internationaux visant à préserver l'identité culturelle de notre pays et à protéger nos constantes religieuses et historiques face aux retombées de la mondialisation culturelle» .

Le Premier ministre a, à cet égard, rappelé l'organisation d'un colloque sur « la liberté de culte» en 2009 et de onze autres colloques nationaux et internationaux en 2011 dans le cadre de la manifestation « Tlemcen, capitale de la culture islamique» .

Il a également cité le colloque international consacré à Malek Bennabi, le colloque sur l'islam contre la violence et le colloque sur le thème « la fatwa entre règles de la charia (loi islamique) et défis de la mondialisation» , soulignant que ces rencontres « ont enregistré une forte participation de différents pays du monde islamique» .

M. Sellal a en outre évoqué le colloque international organisé en 2012 à Oran sur la 20e session de l'Académie islamique internationale du fiqh avec la participation de plus de 150 personnalités religieuses et scientifiques de différents pays arabes et occidentaux.

Il a affirmé, à ce propos, « le souci de l'Etat» à consacrer le caractère annuel d'un nombre de ces colloques, à l'instar du « Colloque du rite malékite» à Ain Defla, qui entame sa 12e édition et la 5e édition du Colloque historique sur « Okba Ibn Nafae» à Biskra, le Colloque sur le Soufisme à Relizane, le Colloque sur la Tradition du prophète (QSSSL) à Constantine, ainsi que le Colloque sur le Coran à Chlef.

Le Premier ministre a également souligné que les autorités compétentes, représentées par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, veillent à l'organisation annuelle du concours « Prix international de récitation et d'interprétation du Coran, ainsi que de la 18e édition de la semaine nationale du Coran « .

A ce titre, M. Sellal a également affirmé le souci des autorités publiques compétentes à publier les conclusions de ces colloques à travers des publications scientifiques qui sont au nombre de 60, ainsi que leur distribution dans les mosquées et les bibliothèques de wilaya, les centres culturels des communes, et les diverses sections du Centre culturel islamique.

L'Etat, à travers ces efforts, « accorde une grande importance à la question de la consécration des valeurs de l'islam qui repose sur la pensée modérée, de par son impact en termes de protection de notre identité et de préservation de notre société de toute forme d'extrémisme» , a ajouté le Premier ministre.

Par ailleurs, M. Sellal a précisé que le Colloque sur la pensée islamique, organisé lors des années 1980, et qui constituait une opportunité pour débattre de certains thèmes importants relevant de la jurisprudence musulmane (Fiqh), a contribué grandement à la renaissance culturelle au sein de la société islamique et à la consécration des valeurs nobles de l'islam» .

« Indépendamment de la conjoncture politique, économique et sécuritaire qui a empêché l'organisation de ce colloque à partir des années 1990, l'Etat a veillé au cours des dernières années à inscrire son action dans l'esprit de ces rencontres» , a conclu M. Sellal.

Enseignement supérieur :

tous les concours d’accès au doctorat sont à caractère national



Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a indiqué que tous les concours d'accès aux études de doctorat ont un caractère national et que tous les étudiants remplissant les conditions peuvent y prétendre. « Les concours d'accès aux études de doctorat sont à caractère national et tous les étudiants remplissant les conditions peuvent y prétendre» , a affirmé le ministre qui répondait à la question d'un député sur les modalités de sélection des postulants au concours de doctorat. Il a fait savoir à ce propos, que conformément au principe d'égalité des chances un système d'évaluation unique a été adopté dans l'examen des dossiers de candidature à ces concours. Le nombre minimal de postulants retenus admis n'est jamais inférieur à dix fois celui des postes ouverts, a assuré M. Hadjar précisant que le nombre de postes ouverts chaque année différait d'une spécialité à l'autre et d'une université à l'autre. Il a révélé que sur 103.000 postulants 52.000 ont été retenus pour participer au concours en 2015 tandis que 124.000 lauréats du magister ont été recensés en 2016 dont 50.000 ont concurrencé pour 7.100 postes.

Répondant à la préoccupation d'un autre membre de l'APN sur la distribution des logements de fonction aux enseignants chercheurs à Bordj Bou Arréridj, M. Hadjar a soutenu que l'université Bachir-Ibrahimi avait bénéficié dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, destiné aux enseignants chercheurs de trois quotas de logements de fonction pour un total de 160 unités. 100 logements sont déjà prêts et les affectations définitives, ainsi que les clefs, ont été remises aux bénéficiaires, a-t-il poursuivi annonçant la remise prochaine des pré-affectations pour 44 unités.

Dans le même contexte, le ministre a fait état de 68 logements attribués à titre d'emprunt dans le cadre d'une convention conclue avec le ministère de l'Habitat. Une commission ad hoc examine actuellement 107 demandes s'inscrivant dans la même formule.

L'université de Bordj Bou Arréridj a bénéficié au titre du programme quinquennal de développement 2010/2014 d'un projet d'investissement totalisant 6.000 places pédagogiques et portant sur la réalisation de 3 facultés, deux résidences universitaires d'une capacité d'accueil de 3.000 lits, a-t-il rappelé ajoutant que le taux d'avancement des travaux différait d'un projet à l'autre.



Les revendications des étudiants en pharmacie et chirurgie-dentaire prises en charge



Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a fait état jeudi dernier à Alger de la prise en charge de l'ensemble des revendications des étudiants en pharmacie et chirurgie-dentaire se rapportant à la fonction publique et aux secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Santé. « Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu des représentants des étudiants en pharmacie et chirurgie-dentaire et toutes les revendications se rapportant à la fonction publique et aux secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Santé ont été prises en charge» , a affirmé M. Hadjar dans une déclaration à la presse, en marge d'une séance plénière à l'APN, consacrée aux questions orales.

Concernant les revendications exprimées lors de mouvements de protestation organisés dans certaines universités, le ministre a indiqué que « les demandes objectives et logiques ont été prises en charge par la tutelle aussi bien au plan pédagogique que social» , affirmant que « pour d'autres, il s'agit de manipulation par certaines parties à des fins connues de tous» . « La porte du dialogue demeure ouverte» et les représentants des étudiants ont été reçus à maintes reprises au niveau du ministère, a affirmé M. Hadjar. Par ailleurs, le ministre a indiqué en réponse aux revendications des étudiants en pétrochimie de l'Université de Constantine, qu'» il n'est pas possible de délivrer deux diplômes (master+ingénieur) dans une seule spécialité et pour une période d'études de 5 ans» . Pour ce qui est des étudiants en biomédical, M. Hadjar a réitéré que les diplômes délivrés par les universités algériennes sont reconnus et que l'affirmation du contraire n'a pas de fondement, arguant que « tous les diplômes universitaires sont reconnus et délivrés sous forme de décret exécutif ou d'arrêté ministériel, et signifiés à tous les départements ministériels, ainsi qu'à la direction de la Fonction publique» . Il a ajouté, par ailleurs, que même le diplôme de Master à distance institué durant l'année universitaire en cours « est reconnu et équivaut au Master classique.



Solidarité nationale :

Le phénomène des mères célibataires est « la responsabilité de toute la société «



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a affirmé que le phénomène des mères célibataires était la responsabilité de toute la société. Répondant à une question d'un membre de l’APN sur le phénomène de « la hausse du nombre des enfants nés hors mariage ces dernières années» , Mme Meslem a précisé que le phénomène des mères célibataires était « la responsabilité de tous, élite, familles et société civile» . La ministre a indiqué que le nombre d'enfants dans les centres d'accueil à travers 41 wilayas était de 1.237 enfants jusqu'à novembre 2016. Ces centres leur apportent une aide psychologique, sociale et éducative dans le cadre de la politique de l'action sociale et de la solidarité nationale comme le prévoit la Constitution, a-t-elle dit. La ministre a, dans ce sens, appelé les acteurs concernés « à contribuer à aider les mères célibataires en situation sociale difficile» , d'autant, a-t-elle ajouté que « la plupart d'entre elles ont contracté un mariage coutumier ou sont victimes de violence ou de problèmes familiaux et sociaux» . « 363 mères biologiques ont décidé de ne pas abandonner leurs enfants en 2016» , a affirmé Mme Meslem, indiquant que son secteur « suit le dossier de près pour assurer aide et assistance sociale à ces mères célibataires et tenter de les réintégrer dans la société». La ministre a rappelé, en outre, l'étude de terrain réalisée par le secteur de la Solidarité nationale, en coordination avec le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) sur la violence infligée aux adolescentes, couronnée par un plan d'action national annoncé en juin 2016» . Le plan en question renferme des programmes pédagogiques et autres de prévention contre la violence sexuelle, ainsi que des programmes de soutien à la formation visant à optimiser les potentialités des spécialistes. Des rencontres de sensibilisation sur le code pénal y sont également prévues, en sus de la consécration d'espaces de dialogue, d'écoute et d'orientation pour la réinsertion sociale de toutes les catégories vulnérables et les victimes de violence, les mères célibataires en particulier. A cet effet, la ministre a mis en avant l'importance d'intensifier l'action de sensibilisation de proximité et d'encourager la culture de dialogue et le discours religieux modéré.



Culture :

le projet du film sur la vie de l’émir Abdelkader « gelé « , faute de scénario

et de financement



Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé que le projet du film la vie de l'Emir Abdelkader « est actuellement gelé» , faute d'un « scénario exceptionnel, qui soit à la hauteur de la personnalité éminente de l'Emir et de financement» , mais aussi au regard des difficultés rencontrées au volet financier. « Le ministère de la Culture avait, au tout début, confié la réalisation du film à l'Agence Algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), laquelle n'avait pas réussi à relever ce défi» , a indiqué M. Mihoubi lors de la même séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, précisant que ce projet « est actuellement gelé, dans l'attente de la révision du scénario qui doit faire le consensus des chercheurs et historiens» .

Répondant à une question sur les « zones d'ombre» qui entourent la réalisation de ce film, le ministre a évoqué la question du « scénario, première problématique qui se pose au lancement du projet» , ajoutant que le ministère avait été destinataire de « dix scénarios» , mais qu'il attendait un scénario « beaucoup plus professionnel» . « La réalisation d'une œuvre de cette envergure nécessite la mobilisation d'importants fonds, surtout si l'on fait appel à un réalisateur de grande renommée» , a-t-il ajouté.

L'AARC et le producteur américain « Cinéma libre studio» basé à Hollywood (Los Angles) avaient signé un accord de coproduction pour la réalisation de ce film confiée à l'Américain, Charles Burnett, tandis que son compatriote Oliver Stone a été désigné comme producteur exécutif, mais le projet n'a pas abouti. L'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, avait déclaré en 2008 que le coût du film « dépassera les cinq milliards de dinars». Le ministère de la Culture « a dégagé une enveloppe financière» pour garantir « les conditions de base» nécessaires au lancement du film dont le décor et le casting, a toutefois précisé le ministre.

Par ailleurs, le ministre a évoqué le film sur la vie de « Ibn Badis» qui est au stade final, a-t-il dit, soulignant que sa projection « pourrait intervenir à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la disparition de l'érudit le 16 avril 2017» .

A une autre question sur la détérioration de la Casbah de Ténès (Chlef), M. Mihoubi a affirmé que son secteur « a donné des instructions» en vue d'accélérer l'opération de sauvetage et de sauvegarde de ce site classé monument national depuis 2007 et auquel une enveloppe de « 170 millions de dinars a été affectée pour la réalisation des premiers travaux d'urgence» , en prévision de l'adoption d'un plan permanent de sauvegarde et de restauration du patrimoine protégé.

Le ministère « convoquera prochainement les différentes parties concernées pour la mise en place d'un programme pratique et la prise en charge de ce site» qui date du 9e siècle et qui renferme plusieurs vestiges islamiques retraçant l'histoire culturelle, scientifique et urbanistique de la ville à travers les siècles, a assuré M. Mihoubi.

Synthèse Salima E.