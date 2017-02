La CNAN se dote d’un nouveau navire de transport de marchandises : Vent en poupe pour l’exportation

Baptisé Timgad, un nouveau navire de transport de marchandises de la Compagnie nationale de navigation (Cnan) a été réceptionné, jeudi, au port d'Alger. Il sera mis en exploitation pour le compte de la filiale Cnan-nord.

«L'acquisition de ce navire, qui a coûté quelque 25 millions de dollars, vise à renouveler et renforcer les capacités de la flotte nationale qui ne couvre actuellement que 3% du marché algérien de transport maritime de marchandises hors-hydrocarbures» a dans ce contexte, tenu à préciser le ministre des Transports et des Travaux Publics

M. Boudjemaâ Talai qui a procédé à la mise en service de ce cargo a fait savoir que cet acquis rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement du pavillon maritime national. Il insisté sur l'impératif de conforter la flotte maritime nationale et le transport maritime, qui demeure le "point faible", selon lui, du secteur des transports en Algérie. «L'objectif du secteur», a poursuivi le ministre, «est d'arriver à augmenter par dix, cette part d'ici cinq ans à travers nos deux filiales Cnan-Nord et Cnan-Med»a-t-il déclaré.

Dans cette optique, le ministre a expliqué qu’il s’agissait du 7e navire acquis par Cnan-Nord dans le cadre du programme de renforcement des capacités du groupe Cnan dont la flotte est composée actuellement de neuf navires, sachant que son autre filiale Cnan-Med a déjà acquis deux navires de marchandises.

«L'objectif est de satisfaire la demande croissante en terme de transport maritime qui demeure le principal mode d'acheminement (95%) de marchandises importées en Algérie»a-t-il dit

Ce plan vise, expliquera également le ministre, à augmenter la part des armateurs nationaux à 30% du marché algérien de transport maritime de marchandises hors hydrocarbures , dans le court terme, à savoir 2020 contre moins de 3% actuellement. «Le plan de développement de la flotte maritime marchande nationale prévoit l'acquisition d'un total de 25 navires dont 18 cargos pour Cnan-Nord et sept navires pour Cnan Med» a-t-il assuré.

M. Talai a mis en exergue, à cette occasion, l'importance du renforcement de la flotte maritime nationale dans la promotion des exportations algériennes.

Cependant, le ministre a observé que ce programme d'acquisition de navires reste "insuffisant" pour atteindre les objectifs tracés. C’est dans ce sillage qu’il a évoqué le projet de création d'autres sociétés maritimes qui devraient s'ajouter à Cnan Med et Cnan-Nord.

Il a plaidé à ce propos pour des partenariats public-privé afin de créer de nouvelles entreprises dans l’optique du renforcement de la flotte nationale.

Il a dans cet ordre d’idées, évoqué la mise en place de sociétés mixtes qui seront créées en partenariat avec des entreprises maritimes étrangères.

Le ministre a également annoncé la création prochaine d'une société maritime spécialisée dans les métiers maritimes pour assurer une meilleure gestion des effectifs techniques de la flotte nationale.

A ce propos, il a aussi fait part d'un projet d'alignement des salaires de tous les marins, qui constitue une des recommandations du syndicat des marins de la Cnan qui se plaint de la disparité des salaires entre les marins de transport de marchandises et de ceux du transport de voyageurs.

Il y a lieu de mentionner que les pouvoirs publics ont engagé en 2013, un ambitieux programme de développement des capacités de transport de la CNAN, à travers notamment l’acquisition de nouveaux cargos, pour un coût global d’un milliard de dollars. Le navire Timgad a été fabriqué en Chine et dispose d'une capacité de transport de 12.000 tonnes ou de 800 conteneurs est équipé de technologies modernes et doté de la dernière génération de motorisation.

Rappelons que la filiale Cnan-Nord assure le transport de marchandises entre l'Algérie et les ports d'Anvers (Belgique), de Hambourg (Allemagne), d'Istanbul (Turquie) et de Charleston (Etats-Unis), alors que Cnan-Med couvre la zone méditerranéenne, notamment la France, l'Espagne et l'Italie.

Sarah A. Benali Cherif