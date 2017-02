Le ministre des ressources en eau à Tipasa : « L’environnement, cause nationale »

En visite de travail dans la wilaya côtière de Tipasa, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a affirmé que la précision d’une date pour le relèvement de la tarification sur l'eau pour les clients dont le volume de consommation est de plus de 25 m3/j, «n’est pas à l’ordre du jour pour le moment, néanmoins elle est à l’étude pour son application». Pour le ministre, les pouvoirs publics axent leurs travail sur la mise en place d’une culture de rationalisation de l’usage des ressources en eau, et, de ce fait, éviter le gaspillage de cette ressource vitale.

«L’Etat a la charge d’appliquer la justice sociale en consacrant la justice dans la distribution», a souligné le premier responsable du secteur des ressources en eau avant de réaffirmer une fois de plus le fait que, celui «qui consomme plus, devra payer plus», ce qui est très logique. Et d’ajouter qu’il n’était pas logique que le simple citoyen, un client modeste paye au même titre qu’une usine, un hôtel ou les entreprises consomment beaucoup d’eau». Poursuivant son intervention le membre du gouvernement a indiqué que son département ministériel est en train de plancher pour généraliser sur l’ensemble du territoire national du système d’approvisionnement en eau potable H/24, qui «sera concrétisé dans le moyen et le long terme, grâce à une stratégie de travail claire, basée sur trois facteurs essentiels».

Dans le même ordre d’idées, à savoir l’approvisionnement en eau potable, le ministre expliquera qu’au jour d’aujourd’hui, 38 % des communes du pays sont approvisionnées H/24 de cette ressource vitale, 37% bénéficient de l’eau à des heures fixes de la journée, alors que le reste sont approvisionnées à raison de deux à trois jours.

Pour M. Ouali, l’autre souci qu’il faut absolument éradiquer est celui des fuites d’eau et les raccordements illicite, en d’autres termes, «le vol de l’eau», «on doit assurer un entretient et une maintenance de qualité des réseaux de distribution et d’approvisionnement afin de mettre un terme aux fuites mais aussi de rationnaliser l’usage de cette ressource vitale», dira le ministre. Sur un autre registre, à savoir la politique du secteur, M. Ouali rappellera en présence de ses cadres que les pouvoirs publics réceptionneront à l’horizon 2019, neuf nouveaux barrages, dont cinq au cours de l’année 2017. Ce nombre viendra s’ajouter aux 30 barrages déjà opérationnels.

«Le véritable enjeux dans le monde d’aujourd’hui est la maîtrise de gestion des installations en matière et leur préservation», a-t-il soutenu, soulignant l’importance des stations de dessalement d’eau de mer, réalisées ces dernières années, au titre de la «stratégie bien guidée du président de la République, qui a pu ainsi éviter à l’Algérie, une crise de l’eau, l’année dernière, suite à une situation de sécheresse».



Formation de journalistes sur l’environnement



Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur de l’environnement, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement a présidé l’ouverture d’une session de formation sur le thème de «L’environnement au profit des journalistes», organisée jeudi, à la maison de l’environnement de Tipasa, M. Ouali a qualifié ce thème de "cause nationale" qui nécessite la mobilisation de tous pour sa protection.

Pour le ministre, qui veut à tous prix inculquer aux citoyens grands et petits le concept de «protection de l’environnement », l’année 2017 «sera l’année de l’environnement qui sera relevé au rang de cause nationale au vue de son importance».

Déterminé à impliquer tout le monde dans la protection de l’environnement, le ministre a tiré la sonnette d’alarme quant à «la nécessité de protéger le milieu et ce en fédérant les efforts de tout un chacun (autorités publiques, mouvement associatif, citoyens et presse)». Selon lui, cela n’est pas impossible toutefois «il est difficile d’instaurer un esprit de citoyenneté autour de l’environnement, eu égard à «l’état fragile dans lequel il se trouve», a-t-il reconnu. Selon le ministre, la volonté politique pour la protection de l’environnement existe, preuve à l’appui la présence des articles de loi, au nombre de 10 actuellement, l’introduction de l’environnement dans la Constitution, la mobilisation de moyens humains et matériels adéquats dont sept agences nationales dédiées à ce thème. M. Ouali a également rappelé l’organisation autour du même thème de trois rencontres, respectivement à Sétif, Tlemcen et Blida, avec la participation de tous les partenaires concernés par l’instauration de mécanismes à même de consacrer les objectifs fixés en la matière.

Selon le ministre, cette session de formation est inscrite au titre de l’approfondissement et de l’amélioration des connaissances des journalistes dans le domaine environnemental. Lors de son intervention d’ouverture de la session, le ministre appellera les journalistes à «être au diapason des efforts consentis par l’Etat, en la matière», tout en les encourageant à relever les insuffisances sur le terrain.

Mohamed Mendaci