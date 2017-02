Conférence Nord-Africaine sur la pharmaco-économie : Favoriser l’accès aux soins

En constante hausse ces dernières années et s’élevant à hauteur de 61% de nos besoins, la production nationale des médicaments en Algérie peut compter sur une législation pharmaceutique qui ne vise nullement, selon Abdelmalek Boudiaf, à « favoriser » les importations, bien au contraire.

Cité par la presse, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière assure en effet que l’arsenal juridique a pour but de développer les capacités « nationales » de production et appelle à ce sujet à des investissements dans ce domaine en dehors du marché algérien. « Cette législation est soumise à un processus de mise à niveau pour être aux meilleurs standards internationaux. Ce sont des lois qui offrent également aux investisseurs l’opportunité d’investir d’autres marchés géographiquement, historiquement et politiquement proches du marché algérien », a-t-il expliqué lors d’une allocution lue en son nom par sa représentante, à l’ouverture de la 1re conférence nord-africaine des affaires réglementaires et de pharmaco-économie qui s’est tenue, ce jeudi, à Alger.

Abdelmalek Boudiaf estime que l'industrie pharmaceutique nationale doit être axée sur la « satisfaction » des besoins en médicaments « essentiels » mais aussi sur la « réduction » des dépenses à l’importation, tout en assurant la « disponibilité » à un prix « attractif ».

Il rassure à ce propos que les ressources financières consacrées à la prise en charge de la santé sont « conséquentes » et « durables » et signale à titre illustratif que l’assurance-maladie couvre la « grande majorité » de la population. « Autant de facteurs et bien d’autres qui militent et nous encouragent à aller à fond sur l’investissement dans la production de médicaments », a noté le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui a tenu à cette occasion à rassurer les organisateurs de cette rencontre quant à l’engagement de son département en faveur de la « maîtrise » des connaissances et du savoir, considérés comme étant le « gage » du développement économique et du système de la santé en Algérie. Organisé par la Société algérienne des affaires réglementaires et Pharmaco-économie, neuf mois seulement après avoir obtenu son agrément, la 1re conférence nord-africaine des affaires réglementaires et de pharmaco-économie qui a réuni des professionnels du domaine venus des pays maghrébins et du continent européen a pour objectif premier de donner la possibilité aux citoyens de l’accès aux soins aux « moindres coûts ».

Les travaux ont été marqués par la présentation des différentes expériences en matière d’affaires réglementaires et de pharmaco-économie.

Deux ateliers ont été consacrés à chacune des deux thématiques et deux tables rondes ont été animées autour de la question relative à la fixation du prix du médicament et l’harmonisation de la réglementation pharmaceutique dans le Maghreb. « Notre programme d’action se veut un trait d’union entre les prestations de soins, les responsables administratifs de la santé et de la sécurité sociale, les fournisseurs et les fabricants de produits de santé », a déclaré le président de la société.

Nagy Hadjadj considère que l'objectif de cette nouvelle organisation professionnelle consiste à « former » et « informer » dans un esprit « d’ouverture » et « d’inclusion » sur les questions relevant de la réglementation et de l’économie pharmaceutiques et plaide à ce sujet pour une prévision des « nouvelles thérapies », un système d’évaluation médico-économique, une valorisation de produits pharmaceutiques et des formations spécialisées dans ce domaine.

