M. Abdelmalek Boudiaf à Oran : « L’Algérie exporte des produits vers 11 pays »

«Aucun médicament produit en Algérie ne sera importé, à condition que le producteur s’engage officiellement à couvrir les besoins du marché national. 85 unités sont actuellement en production et 150 molécules en cours de fabrication», a indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite avant-hier à Oran.

Concernant la politique des prix des médicaments le ministre a précisé que cette dernière obéit aux normes internationales, tout en soulignant que l’Algérie a lancé un appel à l’ONU pour œuvrer à la normalisation des prix à l’échelle internationale afin d’éviter que le marché ne se transforme en bourse. « Nous avons constaté que nombre de pays ne peuvent pas se permettre certains types vaccins, car ils coûtent très cher », a-t-il dit.

Concernant l’état d’avancement du projet de pôle biotechnologique, Abdelmalek Boudiaf a fait savoir qu’il a demandé à chaque laboratoire étranger concerné par ce projet de se trouver un partenaire algérien dans le cadre de la règle 51/49 et qu’ils investissent en Algérie pour que leur production soit nationale. Il a rappelé dans ce sens, qu’à son arrivée à la tête du département de la santé, la production nationale ne dépassait pas les 5% alors qu’elle a atteint aujourd’hui à 61% et tend vers un taux de 70% d’ici la fin de l’année. « Si un pays arrive à couvrir 70% de ses besoins pharmaceutiques, cela veut dire qu’il peut exporter sa production. Aujourd’hui, l’Algérie exporte vers 11 pays, principalement africains et asiatiques. Un producteur vend ses produits au Japon, en Allemagne et en France », a révélé le ministre.

A une question sur l’orientation des investissements dans le domaine de la production pharmaceutique, ce dernier a affirmé, qu’a priori, le marché est ouvert, pour peu que les besoins du marché national soient satisfaits, faisant remarquer, toutefois, que certains marchés ont été négligés jusque-là par les investisseurs, à l’exemple des médicaments traitant les pathologies oculaires ou des équipements hospitaliers de base tels que la literie. Afin de pallier ce manque, M. Boudiaf a expliqué que son département tentera d’orienter des futurs investissements vers ces marchés. Toujours concernant les investissements dans le secteur, le même responsable a dévoilé le chiffre de 85 unités actuellement en production et 150 molécules en cours de fabrication. « D’ici 3 années, si on arrive à atteindre l’objectif de 120 unités de production de médicaments, l’Algérie pourrait constituer un pôle pour l’industrie pharmaceutique à l’échelle de la Méditerranée.» Dans ce même registre, le ministre a précisé qu’aucun médicament produit en Algérie ne sera importé à condition que le producteur s’engage officiellement à couvrir les besoins du marché national. Il a ajouté qu’actuellement, 358 médicaments sont interdits à l’importation et cette liste reste ouverte en fonction de l’évolution du marché dans notre pays.

A propos de la création de l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, le ministre a indiqué que cet organisme va permettre à l’Algérie d’être présente sur la scène internationale et de lutter contre toute forme de bureaucratie.

« Notre but est de couvrir toute l’Afrique et donner un exemple dans ce domaine, nous voulons faire de notre agence un fer de lance pour l’exportation de nos produits », a indiqué le ministre. S’agissant du projet de loi sur la santé, M. Boudiaf a tenu à préciser que ce dernier a connu un enrichissement sans égal en passant de 200 à 470 articles et ce grâce aux concertations avec les professionnels de la santé et toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de la politique de la santé publique insistant, sur le fait que ce projet de loi protège et garantit la gratuité des soins.

Le ministre a entamé sa visite à Oran par le siège des laboratoires SOPHAL qui s’apprêtent à lancer une deuxième ligne de production d’antibiotiques céphalosporines de forme sèche dédiée à la forme injectable. Selon les responsables des laboratoires, cette nouvelle production permettra à l’Algérie de diminuer sa dépendance à l’importation de cette classe d’antibiotiques.

A l’horizon de 2020, Sophal envisage de se lancer dans la fabrication de produits anticancéreux et de corticoïdes. Par ailleurs, le ministre a visité l’hôpital régional de la Sûreté nationale dans la commune de Sidi Chahmi et s’est enquis de l’état d’avancement du chantier de réalisation du centre hospitalier des brûlés.

Amel Saher