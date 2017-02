Solidarité algéro-tunisienne : Qui se souvient de l’incendie du porte-avions Clemenceau ?

Le 8 février 1958, l’aviation coloniale perpétrait une lâche agression en bombardant la petite localité tunisienne de Sakiet Sidi-Youssef, située à la frontière avec l’Algérie, entraînant la mort de 79 personnes, dont 20 enfants et 11 femmes, et faisant 130 blessés, sans oublier l’anéantissement de 130 habitations, 85 commerces et deux écoles, en plus de la destruction de trois véhicules de la Croix-Rouge internationale.

Visant les populations civiles innocentes, dont de nombreux réfugiés algériens, au nom du prétendu «droit de poursuite», cet acte odieux a renforcé davantage le soutien du peuple algérien à la lutte de libération nationale, en dépit des moyens de répression mis en œuvre par les forces coloniales pour faire avorter la Révolution de Novembre et isoler le peuple des moudjahidine. Par ailleurs, et contrairement aux calculs des stratèges coloniaux, cette énième agression a consolidé davantage les liens de soutien et de solidarité entre les deux peuples algérien et tunisien. À la faveur de la commémoration du 59e anniversaire de cet événement tragique dans l’histoire des deux pays frères et amis, nous avons reçu le moudjahid Mohamed Guelimi, un grand militant de la cause nationale qui s’est particulièrement illustré durant la Révolution de Novembre, pour nous entretenir de certains faits, restés méconnus, qui se sont produits à cette époque en Tunisie et en France, comme l’incendie provoqué à bord du porte-avions Clemenceau, pour l’empêcher de se rendre en Tunisie, apporter son soutien logistique aux forces coloniales, engagées sur le terrain des opérations pour réprimer les manifestations populaires de juillet 1961, revendiquant l’évacuation de la base navale de Bizerte. Issu d’une des nombreuses familles de Dellys, qui ont émigré en Tunisie, après la révolte de cheikh El- Mokrani contre l’occupant français en 1871, Mohamed Guelimi travaillait depuis 1958 à l’hôpital Sidi-Abdallah de Menzel Bourguiba, ville tunisienne située à 20 km de Bizerte, tout en militant activement pour la cause nationale, sous les ordres du moudjahid Rebouhi Allaoua, indique-t-il. Infirmier de son état, le jeune Mohamed était également chargé de faire sortir médicaments et consommables de l’hôpital pour les maquis de la Révolution. Grâce à l’organisation bien huilée du FLN, il est affecté ensuite au service médical de la base navale de Brest (France) pour servir à bord du porte-avions Clemenceau, un bâtiment de guerre de 265 m de long et transportant jusqu’à 40 appareils, destinés à diverses missions.



Sait-on que les militants nationalistes au niveau de l’arsenal de Brest ont élaboré un projet d’attentat contre le général de Gaulle ?



Sur ordre des dirigeants de la Révolution, rapporte le moudjahid, un gigantesque incendie a été provoqué en haute mer, par nos valeureux militants, au niveau des soutes pleines de carburant du porte-avions Clemenceau, provoquant une épaisse fumée à bord qui a gêné sérieusement le mouvement des avions sur la piste. À ce propos, précise-t-il, un avion Etendard, transportant des bombes sophistiquées, atomiques selon certaines sources, pour être larguées contre le peuple tunisien, a dû, de guerre lasse, annuler sa mission pour rentrer à la base aéronavale de Lann-Bihoué. Une belle victoire sur les forces d’occupation, estime M. Guelimi, mais qui n’a pas fait long feu, malheureusement, puisque un autre porte-avions, appelé Arromanches, a été envoyé à sa place pour faire la sale besogne. Le moudjahid devait ajouter qu’après ce coup d’éclat, il a été rapidement contacté par les responsables de la Révolution pour qu’il rejoigne dare-dare la capitale tunisienne, afin d’échapper aux filets des services de sécurité français. Dans ce contexte, M. Guelimi nous a révélé également que les militants nationalistes qui travaillaient au niveau de l’arsenal de Brest ont élaboré minutieusement un plan visant à abattre le président Charles de Gaulle, en novembre 1961, lors de la cérémonie officielle de mise en service d’un nouveau porte-avions, avant de procéder à son annulation, à la dernière minute, sur ordre des dirigeants de la Révolution. Et pour cause ! Dans la commune française d’Evian, les négociations pour l’indépendance de l’Algérie entre les représentants du GPRA et ceux du gouvernement français entamaient favorablement leur dernière ligne droite avant la proclamation du cessez-le-feu, quelques mois plus tard, le 19 mars 1962, précisément, mettant fin à 7 années et demie d’une guerre sans merci, qui a causé la mort d’un million et demi de martyrs.

D’autres faits et événements ont été également cités par le valeureux moudjahid, comme c’est le cas de son affectation à la base arrière de la Révolution, sise à Ghardimaou, à 194 km au nord-ouest de Tunis, pour reprendre du service au niveau du commissariat politique, sous les ordres du défunt El-Hachemi Hadjeres, et ce jusqu’à l’indépendance du pays. À cette occasion, il a tenu à nous faire part de son vœu le plus cher, en l’occurrence la restauration de sa villa familiale, à Bizerte, pour en faire un musée de la Révolution de Novembre. Selon M. Guelimi, les autorités consulaires algériennes ont été plusieurs fois sollicitées à ce sujet, sans recevoir le moindre écho, en rappelant que cette bâtisse a eu l’honneur d’héberger de nombreuses personnalités nationales durant la Révolution, comme le Président Ahmed Benbella, le colonel Ouamrane et bien d’autres héros la libération du pays.

Mourad A.