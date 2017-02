Moussa Touati : « Le FNA n’écarte pas l’idée de nouer des alliances »

Le FNA va-t-il nouer des alliances avec d’autres formations politiques, en prévision des prochaines législatives ? Tout porte à le croire, si l’on se fie aux déclarations du président de ce parti politique. En effet, M. Moussa Touati, qui s’exprimait hier lors d’un point de presse organisé en marge de la réunion avec les membres du bureau national et des présidents de bureaux de wilaya, n’a pas écarté cette possibilité, soulignant que pas moins de 16 wilayas sont concernées par l’opération de collecte de signatures. «Nous laissons le choix de nouer ou pas des alliances aux bureaux de wilaya, à condition que les programmes socio-économiques des partis concernés se rapprochent de celui du FNA», a précisé l’orateur. Sans citer le nom d’aucune formation politique qui soit de même obédience que lui, il affirme cependant qu’«au FNA, on ne peut s’allier avec d’autres partis politiques que sur la base d’un programme économique commun».

Poursuivant ses propos, le conférencier révèle que l’opération de la collecte des signatures sera lancée « incessamment» dans seize wilayas. Lors de cette rencontre, M. Touati a fait part également de deux préoccupations essentielles, en l’occurrence celle de l’importance d’élections «propres et transparentes», ainsi que de l’impérieuse nécessité de «mobilisation le maximum de citoyens pour se présenter en masse aux urnes, le jour J». S’attardant sur le premier point, il rappelle qu’à l’approche des législatives de 2012, le FNA avait réuni plusieurs autres partis politiques, pour proposer l’idée du vote électronique. L’autre proposition du FNA était, pour rappel, celle inhérente au bulletin unique.

Il faut dire que la rencontre d’hier matin intervient, en fait, après pas moins de cinq autres rassemblements régionaux qui ont déjà été organisés par ce parti à travers les quatre coins du pays, dans le cadre des préparatifs aux législatives du 4 mai 2017. Lors de chacune de ces conférences régionales, M. Touati avait exhorté les militants du parti «à choisir des candidats intègres sur la base de la « compétence et de la fidélité envers la ligne politique du mouvement». Aussi, et pas plus tard que le 21 janvier dernier, le président du FNA avait mis en exergue «la nécessité de mobiliser toutes les composantes de la société en vue de protéger et de préserver la sécurité de l'Algérie, en consolidant l'unité nationale». Lors de son allocution prononcée au cours des travaux d'une conférence régionale des secrétariats des wilayas du sud-ouest du pays, M. Touati avait également émis des critiques concernant, selon lui, «l'ambiguïté qui entoure la loi sur les partis, notamment les critères et conditions de participation aux élections selon le pourcentage des signatures», indiquant que ces dispositions «mettront en jeu l'avenir de certains partis politiques, lors des prochaines échéances». Cela dit, M. Touati a affirmé que son parti «a tout le droit de participer aux prochaines échéances électorales, que ce soit au niveau national ou local». Le FNA, qui participe à toutes les élections organisées depuis la création du parti, compte améliorer le score obtenu en 2012. Lors de ce scrutin, le FNA était classé à la 7e place, avec 9 sièges décrochés, dont 3 pour les femmes, mais avec 4 sièges en moins par rapport au vote précédent.

Soraya Guemmouri